AI neemt de wereld langzaam maar zeker over, ook in Hollywood. Er is zelfs een heuse ‘AI-actrice’ gecreëerd, en zij krijgt nu haar eerste hoofdrol in een film.

Vorig jaar ontstond er veel ophef over de onthulling van Tilly Norwood. Dit is namelijk niet zomaar een actrice: ze is geheel gegenereerd met kunstmatige intelligentie . Dat roept natuurlijk de vraag op of een AI-acteur een echte acteur kan vervangen, en daar zijn de meningen sterk over verdeeld.

Tilly heeft de hoofdrol in Misaligned

De toekomst gaat het uitwijzen, want Tilly heeft haar eerste filmrol te pakken, aldus Deadline . Het gaat om de film Misaligned, en gezien de synopsis is dat helemaal haar pakkie an. De film draait namelijk om een digitale wereld, genaamd de Tillyverse, waar een AI zonder lichaam of identiteit langzaam maar zeker leert om verlangens, ambities en impulsen die bij mensen passen haar eigen te maken.

Wanneer de film uit moet komen is nog niet duidelijk, en we hebben er ook nog niets van gezien, maar een interessant project is het natuurlijk wel. Kan een film die voor zo’n aanzienlijk deel met AI is gemaakt vermaak bieden of misschien zelfs emoties bij de kijker oproepen?

Nederlandse makelij

Tilly Norwood heeft een Nederlandse achtergrond, want ze is bedacht door de Nederlandse actrice Eline van der Velden, die met haar in Londen gevestigd AI-bedrijf Particle6 Productions aan de wieg van de ‘actrice’ stond. Het is dan ook dit bedrijf dat aan de film werkt. Daarmee lijken ze van Tilly dan ook een wereldster te willen maken, maar of dat gaat lukken moet nog blijken.

Voor het project heeft Particle6 in ieder geval de handen ineengeslagen met meer dan dertig verschillende experts uit het film- en televisielandschap, en hebben ze hen getraind om te werken met AI en dit met film te combineren.

Controversiële situatie

Dat dit project controversieel is, is nog zacht uitgedrukt. Hollywood is namelijk erg verdeeld over het gebruik van AI in films . Sterker nog: de afgelopen jaren vonden er grootschalige stakingen plaats bij acteurs en schrijvers, deels gerelateerd aan kunstmatige intelligentie.

Zij zijn namelijk bang dat AI hun werk gaat vervangen, en dat kun je ze natuurlijk niet kwalijk nemen, aangezien dit ook steeds vaker in andere vakgebieden voorkomt. Als straks een AI-acteur de sterren van de hemel acteert, waar zijn de echte acteurs dan nog voor nodig? En dan is er nog de kwestie van dat soms het uiterlijk of de stem van acteurs na hun overlijden wordt gebruikt om ze alsnog rollen te geven. Denk bijvoorbeeld aan de ‘terugkeer’ van wijlen acteur Val Kilmer - bekijk onderstaande trailer maar eens. Gaat dit alles te ver?

Mogelijk kantelpunt

Tilly Norwood en Misaligned bevinden zich dus middenin de stormachtige discussies over AI in combinatie met films. De komst van Misaligned zou wel eens een kantelpunt kunnen vormen in deze discussie. Dat acteerwerk nooit meer helemaal hetzelfde gaat zijn als de film een succes wordt, staat in ieder geval buiten kijf.