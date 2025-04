Europa krijgt eiindelijk een Universal Studios-pretpark: dit is alles wat je moet weten

Er waren al wat geruchten over, maar nu is de kogel door de kerk: er komt een Universal Studios-pretpark naar Europa. Er zijn natuurlijk veel wensen, maar tegelijkertijd weten we ook dat het park er niet morgen zal staan. Dit is alles wat je moet weten over het Universal Studios-pretpark in Europa.

Univeral Studio’s Europa

Niet iedereen zal het met ons eens zijn dat het nieuwe park van Universal Studios in Europa komt te liggen, maar wij vinden dat het Verenigd Koninkrijk er gewoon nog bij hoort: dat is namelijk de plek waar Universal zijn pretpark neerzet. Het park komt in de buurt van Bedford, wat relatief dichtbij Londen ligt. Engeland is geen vreemde plek om een pretpark te bouwen voor Universal, want het heeft er al een Universal Studios Tour voor fans van Harry Potter.

Universal belooft spannende attracties, innovatieve bezoekerservaringen, meeslepende verhalen en: een hotel met 500 kamers. Daarnaast zorgt zo’n pretpark natuurlijk voor banen: duizenden banen zelfs. Universal is in een klap de grootste werkgever in de regio. Toch is het de vraag of het interessant is voor een Nederlander om vanuit Groot-Brittannië te werken: er zijn sinds deze maand bijvoorbeeld strengere regels om het land in te komen in de vorm van een soort Britse ESTA die moet worden gekocht.