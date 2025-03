Tom Hardy is een keiharde gangster in MobLand

Guy Ritchie heeft een nieuwe serie gemaakt met een niet heel bijzonder onderwerp, maar wel een bijzondere cast. MobLand is een serie over gangsters, waarin Pierce Brosnan de oppergangster is, en Tom Hardy de man die al het vuile werk voor hem opknapt. De nieuwe trailer laat je zien wat je krijgt: spanning en actie.

MobLand

Een ietwat cliche Sympathy For The Devil is te horen en er zit een fijne oneliner in: ‘We shake the right hands, we break the wrong ones”. Je kunt het ongeïnspireerd vinden, maar het is wel typisch Guy Ritchie. Lekker hard, lekker recht voor zijn raap, rauw. En, wat opvalt in de trailer van deze Paramount-serie (die via licenties waarschijnlijk wel naar Nederland komt), dat is dat er weinig over het plot wordt onthuld. Daar zou Ritchie dus nog wel eens met een verrassing kunnen komen.

Wel is er een omschrijving: “De macht ligt voor het grijpen als de Harrigans en Stevensons, twee oorlogvoerende Londense misdaadfamilies, met elkaar in botsing komen in een strijd om te doden of te laten doden die imperia dreigt omver te werpen en levens dreigt te verwoesten. Gevangen in het kruisvuur is Harry Da Souza, de straatslimme ‘fixer’ die even gevaarlijk als knap is en die maar al te goed weet waar loyaliteiten liggen wanneer tegengestelde krachten botsen. Als koninkrijk tegen koninkrijk ingaat, zullen lijnen worden overschreden – en de enige reddende genade is een levenslange garantie: familie boven alles.”

Het is een maffiaserie, dus dat ‘familie’ kan breed worden genomen. Het is alleen de vraag of iedereen dat doet…

MobLand verschijnt op 30 maart.