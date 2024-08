Vaarwel Jack Ryan: Paramount sluit Paramount Television Studios

Paramount Pictures wilde vol in de televisiebusiness aanwezig zijn, maar lijkt dat plan nu te wijzigen. Het sluit de studio die onder andere de serie Jack Ryan maakte om geld te besparen. Het moet namelijk enorm veel geld besparen: 500 miljoen dollar maar liefst.

RIP Paramount Television Studios

De studio bestond elf jaar, maar nu is het voorbij. Het heeft naar eigen zeggen veel obstakels overleefd, maar nu is het dan toch voorbij. Jammer, want het was zeker op een goede weg. Het heeft de filmstudio geen windeieren gelegd, mede dankzij Jack Ryan als tv-serie, nadat de filmstudio er eerder al populaire films van had gemaakt. Tegelijkertijd verandert het televisielandschap enorm. Kabelsnijders, streamingfans die steeds veeleisender zijn: het is niet makkelijk om het hoofd boven water te houden. Een serie is in een avond, misschien een dag, wel weg gebinged, terwijl het maanden, misschien wel jaren in beslag neemt om te maken.

De studio die nu dicht moet maakte naast de Jack Ryan-serie de Time Bandits, dat nu op Apple te zien is, en The Spiderwick Chronicles (dat weer op Roku te vinden is). In Nederland is Jack Ryan te zien op Amazon Prime Video. Het is een serie die draait om een CIA-analist die op verdachte bankoverschrijvingen stuit en het veld in gaat om naar antwoorden te zoeken. Natuurlijk gaat dat allemaal niet van een leien dakje en moet hij vaak vrezen voor zijn veiligheid: gelukkig is hij een vernuftig man.

Vaarwel Jack Ryan

Jack Ryan is ontwikkeld door Tom Clancy, maar gespeeld door een vrij indrukwekkend aantal acteurs: Chris Pine, Ben Affleck, Alec Baldwin, Harrison Ford en in de serie John Krasinski. De verhalen zijn stuk voor stuk gebaseerd op boeken van de geliefde Clancy. De serie heeft overigens al zijn seizoensfinale beleefd, dus de studio heeft dat wel helemaal af kunnen maken. Vorig jaar liep de serie op zijn einde. Tegelijkertijd is er iets dat deze CIA-agent ons heeft geleerd en dat is wel dat hij altijd weer terugkomt.