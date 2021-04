Vanaf vandaag op Prime: Tom Clancy's Without Remorse

Vanaf vandaag kunnen we op Amazon Prime Video kijken naar Tom Clancy's Without Remorse. Deze nieuwe actiethriller met Michael B. Jordan (Black Panther) in de hoofdrol is eigenlijk de spin-off van de populaire Jack Ryan-filmreeks. Without Remorse (zonder berouw) is ook het verhaal over John Kelly (bekend als John Clark), een man die niets meer heeft te verliezen.

Without Remorse

De film is geïnspireerd op de roman van wijlen auteur Tom Clancy uit 1993 en vertelt het oorspronkelijke verhaal van een soldaat die CIA-agent John Clark werd. Michael B. Jordan speelt hierin de Navy SEAL John Kelly, die uiteindelijk gedwongen wordt zijn identiteit te veranderen. Buiten de hoofdrolspeler lijken het boek en de film verder niet overeen te komen. In plaats van een strijd tijdens de Vietnam-oorlog hebben regisseur Stefano Sollima (Suburra) en zij schrijvers gekozen het te plaatsen in deze tijd en zien we vergaande spanningen tussen de Rusland en de Verenigde Staten.

Michael B. Jordan

In deze versie van "Without Remorse", is Michael B. Jordan een Navy SEAL die op het punt staat zijn militaire leven in te ruilen voor een job als privé-beveiliger wanneer zijn zwangere vrouw (Lauren London) bruut wordt vermoord in hun huis in Washington D.C.. De moord maakt deel uit van een berekende aanslag: de huurmoordenaars zijn zoek naar de mannen in zijn eenheid op vanwege een ongeluk in Aleppo, waar de Amerikanen het Russische leger aanvielen in plaats van Syriërs. Ze volgden hier bevelen op zonder het volledige verhaal te kennen. Al snel nemen de Russen wraak in de VS. John Kelly was het echte doelwit, maar hij zat toevallig op de bank met een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking en niet op het bed toen er werd ongebroken zijn huis.