Paramount fuseert met Skydance à 8 miljard dollar

Een grote overname in de wereld van film: Paramount neemt Skydance over voor een bedrag van 8 miljard dollar. Skydance is bekend van Top Gun, terwijl Paramount de studio achter Titanic is. De overname neemt veel tijd in beslag, zoals we dat eerder ook zagen bij bijvoorbeeld Microsoft en Activision of Google en Fitbit. De bedrijven verwachten er in de eerste helft van 2025 mee klaar te zijn.

Paradance of Skymount

Paradance, Skymount? Hoe het nieuwe bedrijf precies gaat heten is onbekend, maar het heeft nu tijdelijk New Paramount. Het gezamenlijke bedrijf is straks 28 miljard dollar waard. Paramount heeft momenteel echter ook wat schulden: 14,6 miljard dollar maar liefst. Dat is te wijten aan verliezen op het gebied van streaming en tegelijkertijd steeds meer kabelknippers, iets waar Paramount vroeger juist wel goed mee boerde. Deze fusie komt als geroepen dus, want Paramount kan wel wat hulp gebruiken. Bovendien betekent dit dat er een nieuw, groot entertainmentconcern is dat waarschijnlijk meer invloed heeft dan die twee bedrijven los van elkaar.

Paramount laat weten: “Gezien de veranderingen in de industrie, willen we Paramount versterken voor de toekomst terwijl we ervoor zorgen dat inhoud koning blijft. We hopen dat de Skydance-transactie Paramount in staat zal stellen om succesvol te blijven in deze snel veranderende omgeving. Als langdurige productiepartner van Paramount kent Skydance Paramount goed en heeft het een duidelijke strategische visie en de middelen om het bedrijf naar de volgende groeifase te brengen.”

Ellison

De zoon van Oracle-topman Larry Ellison wordt de nieuwe chief executive bij Paramount. Hij is de oprichter van Skydance. Ellison volgt voormalig Paramount-ceo Bob Bakish op, want die zou enkele maanden geleden zijn vertrokken nadat hij met de andere topmensen bij Paramount nogal hevig van mening zou verschillen over de fusie. Het is overigens niet helemaal een fusie: Skydance (dat overigens ook Mission Impossible maakt) neemt het moederbedrijf van Paramount over. Het betaalt 2,4 miljard dollar voor National Amusements, zoals het bedrijf heet. Daaronder vallen niet alleen Paramount, maar ook CBS, Nickelodeon, MTV en Nickelodeon. Nog eens 8 miljard dollar wordt in Paramount gestoken.

Kortom, er staat veel te veranderen bij beide bedrijven en het is afwachten of we daar als entertainmentfans iets van gaan merken.