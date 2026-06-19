Het WK voetbal is nog altijd in volle gang, dus je kunt de tv niet aanzetten of je ziet wel een bal over een groen veld rollen of een analist praten over camera’s op scheidsrechters of bedenkelijke wissels. Zit je daar niet op te wachten, dan kun je terecht op streamingdiensten als Netflix Apple TV en SkyShowtime voor onderstaande nieuwe films en series

Sonic the Hedgehog 3 (Netflix)

We kunnen er niet omheen: verfilmingen van videogames zijn de laatste jaren mateloos populair geworden, mede dankzij het feit dat de kwaliteit flink is gestegen ten opzichte van vroeger. Films als The Super Mario Bros. Movie en series als The Last of Us en Fallout bedienen zowel fans van de gamereeksen waarop ze gebaseerd zijn, als mensen die er voor het eerst mee kennismaken.

Dat geldt ook voor de Sonic the Hedgehog-filmfranchise, natuurlijk gebaseerd op de supersnelle felblauwe mascotte uit de stal van Japanse gameontwikkelaar Sega. Deze films doen iets unieks ten opzichte van de meeste andere gameverfilmingen: ze combineren live-action-beelden en -acteurs met computergegenereerde personages, waaronder natuurlijk de titulaire held. Dat levert lekker actievolle en humoristische films op, zoals ook dit derde deel dat nu op Netflix staat. Hierin bundelen Sonic, Tails, Knuckles en zelfs de slechte Dr. Eggman hun krachten om het op te nemen tegen een nieuwe vijand: de duistere Shadow the Hedgehog.

Sugar seizoen 2 (Apple TV)

Nadat hij op het witte doek dankzij pareltjes als In Bruges en The Lobster al een onuitwisbare indruk heeft gemaakt, verovert acteur Colin Farrell ook al enige tijd het televisiescherm. Niet alleen met de indrukwekkende The Batman-spin-off The Penguin, maar ook met de op Apple TV te bekijken neo-noir-serie Sugar, waarin Farrell in de huid kruipt van de titulaire privédetective. Dit tweede seizoen vertelt weer een compleet nieuw verhaal, namelijk een onderzoek naar de verdwenen broer van een beroemde boxer. Helaas verschijnt er elke week maar één nieuwe aflevering, dus je moet wel wat geduld opbrengen om er achter te komen of de zaak ook wordt opgelost.

America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders seizoen 3 (Netflix)

Tijdens dit WK hoorde je misschien wel wat voorbij komen over de Dallas Cowboys Cheerleaders. Wat dat betreft is de komst van het derde seizoen op Netflix prima timing! Hierin volgen we deze wereldberoemde cheerleaders tijdens het NFL-seizoen waarbij ze het via audities en een trainingskamp tot het grasveld schoppen. Maken deze nieuwe gegadigden weer kans op die felbegeerde plek in het team?

Wicked: For Good (SkyShowtime)

In 2024 werden we getrakteerd op Wicked, een muzikale verfilming van de populaire musical die draait om het leven van twee heksen in fantasierijk Oz voor de gebeurtenissen uit The Wizard of Oz. Glinda the Good (gespeeld door Ariana Grande) en Elphaba (Cynthia Erivo) leren elkaar tijdens hun heksenstudie kennen, maar groeien uiteindelijk uit tot goede vriendinnen… tot de gebeurtenissen in Oz ze lijnrecht tegenover elkaar zetten. De eerste film behandelde echter maar de helft van de musical, en op SkyShowtime kun je nu ook het vervolg bekijken waarmee de tweede helft wordt behandeld. Dat levert weer een hoop prachtige beelden, spanning en natuurlijk muzikale uitspattingen op.

I Will Find You seizoen 1 (Netflix)

We eindigen deze editie van de streamingtips met nóg een Netflix-toevoeging, en wel een compleet nieuwe serie. I Will Find You is gebaseerd op een gelijknamig boek waarin we zien hoe David (gespeeld door Sam Worthington) levenslang krijgt omdat hij is veroordeeld voor de moord op zijn zoon. Zelf claimt hij echter dat hij onschuldig is. Wanneer zijn voormalige schoonzus hem een bezoekje in de bak brengt, krijgt hij hoop om zijn levenslange straf achter zich te laten: zij zegt namelijk bewijs te hebben dat hij zijn zoon niet heeft vermoord. Sterker nog: hij zou nog leven! Om te bewijzen dat hij onschuldig is, besluit David uit de gevangenis te ontsnappen en zijn zoon te vinden.

Elke vrijdag zetten we op DutchCowboys de leukste nieuwe films en series op streamingdiensten voor je op een rij, zodat je meteen weet wat je dit weekend kunt gaan kijken.