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shrek

De Shrek 5-trailer toont je iedereen die je wil zien in de nieuwe film

Entertainment16 jun , 21:26doorLaura Jenny
Shrek 5 komt eraan en fans van humor kunnen hun lol op: we zien in de trailer Shrek, Donkey, Fiona en meer bekende gezichten terug. Het is de eerste teasertrailer die we krijgen van de film, die wordt gemaakt door Walt Dohrn en Conrad Vernon.

Shrek 5

Wat Shrek natuurlijk vooral maakt is de bekende stemmencast. We horen Eddie Murphy weer in zingen uitbarsten, we horen natuurlijk Mike Myers en Cameron Diaz, maar er zijn ook allemaal nieuwe stemmen te horen, zoals Zendaya, Marcello Hernandez en Skyler Gisondo als de kinderen van Fiona. Wanneer de film uitkomt is nog onbekend, maar we kunnen in ieder geval bijna niet wachten. Gelukkig zijn er vier films die we nog even opnieuw kunnen kijken in de tussentijd (iets meer zelfs, als je Puss in Boots meerekent).

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