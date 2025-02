De nieuwe teaser van Shrek bevat een leuke verrassing

Een leuke verrassing in de nieuwe trailer van Shrek 5: niet alleen keren er heel veel bekende stemmen terug, er komt ook een nieuwe stem bij. Een stem die niet terugkeert, maar wel bekend is: Zendaya vertolkt Felicia, de dochter van Shrek en Fiona.

Zendaya is een Ogre

In Shrek 4 horen we de actrice, bekend van Dune en Euphoria, als de dochter van onze grappige vrienden Shrek. We zien ook Donkey terug, die wordt ingesproken door Eddie Murphy. Ook Mike Myers en Cameron Diaz zijn terug om deze grappige computer-animatiefilm nieuw leven in te blazen. We zien in deze nieuwe teaser veel memes, maar vergis je niet: het duurt nog lang voordat de film uitkomt. Reken op kerstmis 2026. Maar gelukkig wordt er voor die tijd waarschijnlijk nog veel geteaset. Plus, ook leuk: je kunt alle films van Shrek vanaf deze maand ook op Netflix zien.