Speelt Nicolas Cage de hoofdrol in True Detective?

Nicolas Cage is een enorm veelzijdig acteur. Actie, horror, drama, comedy: binnen al die genres beweegt hij zich. Is hij klaar voor een goede whodunnit? Het gerucht gaat dat de acteur de hoofdrol heeft gescoord in het vijfde seizoen van True Detective.

Nicolas Cage

De razend populaire serie van HBO heeft altijd een of meerdere bekende acteurs in de hoofdrol. In het eerste seizoen waren dat Matthew McConaughey en Woody Harrelson, toen volgden Colin Farrell en Rachel McAdams, daarna zagen we hoe Mahershala Ali die rol pakte en natuurlijk volgde toen dat immens sterke vierde seizoen met Jodie Foster en Kali Reis. Hoogste tijd voor een nieuwe held en die is er waarschijnlijk in de vorm van Nicolas Cage.

Hij zou overwegen om deel te nemen aan deze sterke crimi-reeks. Details zijn er weinig, zo weten we dus niet of hij het -mocht hij het gaan doen- alleen doet of dat hij toch een beroemde tegenspeler krijgt. Het enige dat we weten is dat het zich afspeelt in Jamaica Bay, New York en dat dezelfde maker als seizoen 4 aan boord is, Issa Lopez.

True Detective seizoen 5

Nicolas Cage heeft het er maar druk mee: hij heeft ook met The Surfer gemaakt en Spider-Noir. We denken dat hij een goede keuze is als hoofdrolspeler in True Detective, juist omdat hij de laatste tijd ook wat duistere rollen heeft gekozen. Het zal ons dus niks verbazen als hij het wordt. Wel moeten we er nog lang op wachten voordat True Detective weer doorgaat: het vijfde seizoen wordt verwacht in 2027.