Keren Matthew McConaughey en Woody Harrelson terug in True Detective?

We hebben genoten van het laatste seizoen True Detective met Jodie Foster, maar we denken ook nog vaak terug aan het eerste seizoen van de serie. Wat was het een spannende race tegen de moordenaar waarin Matthew McConaughey en Woody Harrelson de show stalen. Het is dan ook tof om te horen dat de maker van de serie, Nic Pizzolatto, nog een verhaal in gedachten heeft voor de twee topacteurs.

True Detective

Volgens Pizzolatto hebben de twee heren er wel oren naar, en is het alleen nog een kwestie of het ooit nog gaat gebeuren of niet: nu is dat ook wel logisch, want dat is met elk project zo, maar het lijkt wel alsof er meer vorderingen zijn dan normaal met vage projecten.

Tegelijkertijd zou het wel wat tegendraads zijn met wat True Detective is. Het idee is juist dat er elk seizoen nieuwe acteurs in de hoofdrol spelen. Aan de andere kant weten we natuurlijk niet hoe lang de serie nog doorgaat: als slot zou het misschien mooi zijn om juist full circle te gaan met McConaughey en Harrelson.

Lopez

Volgens de maker is het in ieder geval ook nog niet opgeschreven, maar hij heeft het wel helemaal op een rijtje in zijn hoofd. Er is echter nog iets dat roet in het eten kan gooien; het tweede seizoen was wat minder, en hoewel het derde seizoen veel heeft goedgemaakt, is de deal tussen Pizzolatto en HBO afgelopen.

Er zal dus een nieuwe deal moeten worden beklonken. Alleen heeft Issa Lopez het inmiddels overgenomen voor wat betreft True Detective bij HBO, waardoor het de vraag is of er überhaupt ruimte is. Helemaal omdat Lopez het geweldig deed: Lopez’ seizoen is het best bekeken van allemaal. Maar toch, we houden graag hoop voor als het inderdaad allemaal op zijn einde loopt, al mag dat wat ons betreft echt nog wel even duren.