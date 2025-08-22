Trailer: Een nieuw hoofdstuk in het iconische Conjuring-universum

Donkere rituelen en een dreigend afscheid

De trailer van The Conjuring: Last Rites opent met een sombere voice-over en een shot van een kerk, meteen een verwijzing naar het religieuze thema dat door de hele reeks heenloopt. We zien Ed en Lorraine Warren ouder en zichtbaar vermoeid: een signaal dat dit echt hun laatste strijd wordt.

Opvallend is de nadruk op rituelen en symboliek. Er zijn close-ups van kaarsen, kruisen en Latijnse gebeden, die doen vermoeden dat de vijand dit keer krachtiger en persoonlijker is dan ooit. Het lijkt alsof de Warrens niet alleen vechten tegen een demon, maar ook tegen hun eigen grenzen.

Halverwege de trailer verschijnt een angstaanjagend nieuwe entiteit: een silhouet dat qua uitstraling verwant is aan de demonische non uit eerdere films (The Nun). Fans speculeren nu al dat deze verschijning een soort “eindbaas” is binnen het Conjuring-universum.

De laatste shots zijn rauw en beklemmend: Lorraine die schreeuwt in een donkere kelder, Ed die bloedend maar standvastig een kruis heft, en een huiveringwekkende stem die fluistert “It ends with you.” Dit maakt duidelijk dat de film draait om een ultieme confrontatie, waarin niet alleen hun leven, maar ook hun erfenis als demonologen op het spel staat.

Cast, regie & meer

Naast Farmiga en Wilson zijn in de film ook Mia Tomlinson en Ben Hardy te zien als Ed en Lorraines dochter Judy Warren en haar vriendje Tony Spera. En verder ook Steve Coulter, die terugkeert als priester Gordon, Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton en Shannon Kook.

Chaves regisseert de film naar een scenario van Ian Goldberg, Richard Naing en David Leslie Johnson-McGoldrick en een treatment van David Leslie Johnson-McGoldrick en James Wan, dat gebaseerd is op de door Chad Hayes en Carey W. Hayes gecreëerde personages. De uitvoerend producenten zijn Michael Clear, Judson Scott, Hans Ritter, David Leslie Johnson-McGoldrick, Natalia Safran, John Rickard en Michael Chaves.

Achter de schermen wordt Chaves bijgestaan door zijn creatieve team dat onder anderen bestaat uit director of photography Eli Born, production designer John Frankish, editors Elliot Greenberg en Gregory Plotkin, visual effects supervisor Scott Edelstein, visual effects producer Eric Bruneau en kostuumontwerper Graham Churchyard. De casting is in handen van Rose Wicksteed en Sophie Kingston-Smith en de muziek is gecomponeerd door Benjamin Wallfisch, met Ian Broucek als music supervisor.

New Line Cinema presenteert The Conjuring: Last Rites, een productie van The Safran Company en Atomic Monster. De film wordt wereldwijd gedistribueerd door Warner Bros. Pictures. De film is vanaf 4 september 2025 in de Nederlandse bioscoop te zien, ook in IMAX.