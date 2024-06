Hartkloppingen bij de teaser van Nosferatu

“He’s coming…” Wie? Nosferatu, de enige echte vampier die ons al sinds de eerste film in 1922 fascineert. Een vampier die achter de vrouw van zijn makelaar aanzit en ook nog de zwarte dood met zich meebrengt. Het is natuurlijk niet zo dat we Nosferatu kennen van die stomme film: het was het boek van Bram Stoker uit 1897 die de griezel aan ons voorstelde.

Nosferatu

Nosferatu kun je niet zomaar remaken: daar moet je echt goed voor gaan zitten, want Nosferatu heeft gewicht in de schaal. Dit boek- en filmicoon verdient een nieuwe film die stevig staat en dat lijkt regisseur Robert Eggers goed te hebben begrepen. Eggers is ook de minste niet: hij maakte onder andere de historische horrorfilms The Witch en The Lighthouse, waardoor hij wel weet hoe hij met bronmateriaal moet omgaan. Hij heeft nog niet veel films gemaakt, maar hij is in staat om de geschiedenis tot leven te brengen, ook als die geschiedenis een dikke laag fictie heeft, zoals bij dit vampierverhaal.

In ieder geval zit de teaser vol krassende violen en een bas waar je hartkloppingen van krijgt. Of zijn dat toch die meisjes die maar blijven zeggen dat hij eraan komt? Nosferatu draait vanaf 25 december 2024 in de bioscoop.