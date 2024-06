Nieuwe Deadpool & Wolverine-trailer zit vol met piemelhumor

De marketingmachine van Marvel staat weer keihard aan als het om Deadpool & Wolverine gaan. In een nieuwe trailer krijg je een groot arsenaal aan quotes over je heen, waarbij vooral opvalt dat Wolverine zich vooral ergert aan Deadpool. Dat deed hij ook al in de andere trailers, maar nu wordt het nog meer duidelijk. En als je heel erg dol bent op piemelhumor, dan is deze nieuwe trailer waarschijnlijk direct je favoriet.

Piemelhumor

Hoewel Morena Baccarin, Rob Delaney, Karan Soni en Leslie Uggams terugkomen uit de eeste twee films, moeten we Deadpool & Wolverine zeker niet zien als Deadpool 3, zegt regisseur Shawn Levy. Wel kunnen we je vast vertellen wanneer je het kan gaan zien: de film verschijnt 26 juli in de bioscoop.