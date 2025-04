De nieuwe teaser van Wednesday krijgt een securitycheck

Iedereen maakt zich op voor seizoen 2 van Wednesday, want Netflix heeft nu ook aangekondigd wanneer we het kunnen verwachten. 6 augustus verschijnt deel 1 van seizoen 2 en 3 september verschijnt deel 2. Het viert het bovendien met een nieuwe teaser van de serie met Jenna Ortega in de hoofdrol.

Wednesday seizoen 2

Het heeft 2,5 jaar geduurd, maar eindelijk krijgen we meer te zien van Wednesday. De spin-off van The Addams Family is extreem populair, zelfs bij jonge kinderen die het niet eens mogen zien of hebben gezien. Het verbaast ons niets, want het horrorsfeertje wordt mede mogelijk gemaakt producent Tim Burton. In het nieuwe seizoen lijkt de jongedame weer nieuwe criminele activiteiten te moeten oplossen.

We zien onze favoriete gothic chick door de security gaan, maar dat gaat natuurlijk wel op zijn Wednesdays. Netflix laat weten: “ “Wednesday gaat dit seizoen in met de gedachte dat ze Nevermore kent. Het is de eerste keer dat ze vrijwillig terugkeert naar een school. Maar zodra ze terug is, gebeurt er niets wat ze verwacht. Ze denkt dat ze alles onder controle heeft, dat ze weet waar alle lichamen begraven liggen, maar dat is niet zo.”

Met Lady Gaga

We zien in dit seizoen veel bekende gezichten: Billie Piper, Joanna Lumley, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor en Lady Gaga. Vooral die laatste is natuurlijk een schot in de roos voor deze serie.

6 augustus verschijnt de eerste helft van het tweede seizoen en 3 september verschijnt dan de rest.