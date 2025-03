Jenna Ortega onthult meer over het vervolg van Wednesday

Het filmen van dat tweede seizoen zit erop, dus nu is het aan de montage om op te schieten en te zorgen dat we de serie dit jaar nog kunnen kijken. Jenna zei recent dat ze nog steeds volop in de montage-fase verkeren. Ze belooft veel horrorreferenties en zegt dat het het leukste seizoen was om te maken. “Er is bijvoorbeeld een scene waarin Pugsley met zijn ogen rolt om zijn hoofd heen: het is heel Full Metal Jacket. Echt gestoord.” Ook belooft ze dat er een hele aflevering is die in het teken staat van slashers. “Ik denk dat we er wat meer vertrouwen in hadden en daardoor ook wat groter durfden te gaan.”

Een derde seizoen?

Netflix heeft nog geen derde seizoen aangekondigd, maar ze denkt wel dat er al wat ideeën worden rondgestrooid. In het tweede seizoen zien we in ieder geval Catherine Zeta-Jones weer terug als Morticia Addams, Luis Guzman als Gomez Addams en Isaac Ordonez als Pugsley. Ook Luyanda Unati Lewis-Nyawo keert terug als Sheriff Deputy Ritchie Santiago. Daarnaast komen er diverse nieuwe acteurs bij: Billie Piper als Capri, Steve Buscemi als Barry Dort, plus Evie Templeton, Owen Painter en Noah Taylor.