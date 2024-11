MrBeast brengt zijn YouTube-faam naar Prime met Squid Game-show

Het is niet echt Squid Game, want dat is van Netflix, maar MrBeast is wel van plan om eenzelfde soort spelprogramma naar Amazon te brengen. Sterker nog, het is al opgenomen en duidelijk wanneer we het op Prime Video kunnen bekijken.

MrBeast Beast Games

Squid Game vonden we geweldig, de video’s van MrBeast kunnen we waarderen: het is goed om te horen dat Jimmy, zoals deze grootste YouTuber ter wereld in het echt heet, zijn Squid Game-achtige speluitdaging naar Prime Video haalt. We kennen het uit zijn video’s, en zelfs als mensen de meest sullige dingen moeten doen: we zitten in spanning te wachten tot er maar een winnaar overblijft die vaak een bizar bedrag wint. Er is een reden dat zelfs De Alleskunners zo hip is: we vinden het heel erg leuk om mensen wat-dan-ook te zien doen in een soort afvalrace.