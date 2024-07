Amazon Prime Video wil je meer laten kopen op de streamingdienst

Amazon Prime gooit zijn menu op de schop. Het wil je verleiden om meer extra content aan te schaffen, zodat het meer geld verdient aan entertainment.

Amazon Prime Video

Waar alle andere streamingdiensten alleen maar ‘gratis’ content bieden waarvoor je betaalt met je maandelijkse abonnementsgeld, is Prime Video net even anders. Dat is niet zo gek: het is met een prijs van 4,99 euro een goedkope streamingdienst en een abonnement waarmee je meer voordelen hebt, zoals gratis bezorging op Amazon en een abonnement op een Twitch-streamer naar keuze. Het is Amazon dus enigszins vergeven dat het bijvoorbeeld al heel lang films te koop aanbiedt, net als abonnementen op bijvoorbeeld Hayu.

Soms is het wel vervelend, bijvoorbeeld wanneer je helemaal blij bent dat een bepaalde serie of film beschikbaar is, maar je ontdekt dat je ervoor moet betalen. Of als je je account met iemand deelt die nog wel eens iets aanzet dat betaald is, zonder dat door te hebben. Heb je zo weer een mail in je mailbox dat je dankt voor je aankoop. We hoopten dus eigenlijk dat Amazon deze ‘extra’ diensten juist wat meer zou afzonderen van de rest, maar niets is minder waar.

HBO Max en Paramount+

Amazon Prime Video gaat er iets anders uitzien. De nieuwe structuur laat je via AI allerlei aanbevelingen doen. Daarnaast komt er een navigatiebalk bovenin die je vooral naar content moet verwijzen, maar dan niet alleen van Amazon Prime Video. Er staat dan ook content van HBO Max en Paramount+. Nu lijkt het erop dat dit in eerste instantie vooral voor de Verenigde Staten geldt, maar het is wel een interessante verandering die we toch willen aanstippen.

Het doet ons denken aan hoe steeds meer social media ook een soort open source worden, of in ieder geval gebruikmaken van platforms waardoor je straks berichten uit het ene social medium straks kunt lezen in een andere social media-app. Het begint dus wat meer samen te komen. Zou dat ook gelden voor streamingdiensten? Het lijkt er wel op. Op Netflix kun je bijvoorbeeld al een HBO-exclusive kijken als Insecure, dus licenties worden ook steeds vaker verkocht waardoor het allang niet meer zo in silo’s werkt met streamingdiensten.

Wereldwijde uitrol

Voor Amazon Prime Video lijkt het in ieder geval straks in de Verenigde Staten te betekenen dat er meer betaalde content wordt gepusht en dat de AI zorgt dat meer aanraders ook betaald zijn. Er zijn media die schrijven dat dit over de hele wereld uitrolt, dus wie weet gaan we het toch ook in Nederland zien. Of je dan ook je HBO Max-abonnement kunt linken in Amazon Prime Video of dat dat toch anders werkt, dat lijkt onwaarschijnlijk. Het lijkt vooral te zijn om nieuwe verkopen te doen.