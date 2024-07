Viaplay zakt dieper weg: minder abonnees en minder omzet

Streamingdienst Viaplay heeft het niet makkelijk. Het aantal abonnees ging in het tweede kwartaal weer naar beneden. Misschien komt het omdat de prijzen in dat kwartaal flink stegen met twee euro per maand. Toch denkt Viaplay dat het later dit jaar beter wordt.

Viaplay

Het gaat hierbij niet per se om alleen de Nederlandse versie van Viaplay, maar de algemene cijfers van het Zweedse bedrijf. Het draaide een verlies van 6,24 miljoen euro, terwijl dat vorig jaar nog ongeveer de winst was. De CEO lijkt zich nog geen zorgen te maken over deze slechte cijfers en heeft een mooie kapstok gevonden om de prijsverhoging aan op te hangen: “Dit is de reden dat we de prijzen hebben opgehoogd in bijna alle markten. Denk ook aan de prijs-kwaliteit-verhouding.”

Wat dan soelaas gaat bieden, dat is volgens Lindemann de Formule 1 in Zandvoort en de Premier League later deze zomer. Ook wil het net als Netflix het delen van accounts gaan inperken, waardoor meer mensen genoodzaakt zullen zijn om een eigen account te nemen. Viaplay is in Nederland vooral bekend als de plek waar je Formule 1 kunt kijken en darts, plus wat voetbal. Het is zeker geen streamingdienst waar je een abonnement op neemt als je het voor de films en series doet. Niet dat er geen films en series op staan, maar Viaplay is niet echt van de eigen grote series zoals Netflix met zijn Dahmer heeft.

F1 TV Pro

Het ‘probleem’ dat Viaplay heeft als het om de Formule 1 gaat, dat is dat je ook F1 TV Pro hebt. Dat is een van de weinige andere manieren om legaal de Formule 1 te kijken. F1 TV Pro is een app waarbij je kunt kiezen tussen allerlei talen commentaar. Ook Nederlands commentaar, namelijk dat van Viaplay. Viaplay heeft sowieso een koppeling met F1 TV Pro: ze werken samen zodat abonnees van Viaplay een groter Formule 1-aanbod hebben. Je kunt het echter ook afnemen zonder Viaplay en dat is dan ook wat veel F1-fans doen.