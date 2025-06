DPG Media neemt RTL over: wat gebeurt er met Videoland?

Het is officieel: DPG Media neemt RTL over. De Persgroep, dat al merken heeft als Sanoma, Nu.nl en Algemeen Dagblad, heeft straks niet alleen RTL in handen, maar ook de streamingdienst Videoland. Wat betekent deze overname voor de streamingdienst?

DPG neemt RTL over

In ieder geval niet dat die stopt te bestaan. Videoland is onder RTL uitgegroeid tot een belangrijk kanaal, dat onder andere veel films, series en shows biedt die op RTL te zien zijn. Het is voor menig gezin een reden om de kabel door te snijden en alleen nog streamingdiensten te kijken, vaak in combinatie met NPO Start, dat de gratis streamingdienst is van de publieke omroep.

Nu gaat Videoland in de overname van 1,1 miljard euro ook naar DPG. Wat betekent dat voor de streamingdienst? Concreet is er nog niets bekend, maar volgens de uitgever gaat het de dienst juist uitbouwen. Momenteel bevat DPG niet echt televisie-initiatieven, maar daar komt nu dus verandering in. Het gaat van tijdschrift, krant, website en radio, nu ook naar televisie. Toch is het niet helemaal nieuw voor de Belgen, want in eigen land heeft DPG al meerdere televisie- en streaminginitiatieven. RTL zal dus niet verdwijnen, maar juist uitbreiden en digitaler worden, wat natuurlijk weer zijn invloed heeft op Videoland.