Viaplay moet afslanken, maar niet in Nederland, vooralsnog

Na meer dan een maand uitstel heeft Viaplay vandaag haar meest recente kwartaalcijfers en resultaten gepresenteerd. Dat het niet goed gaat met de streamingdienst, die vele miljarden investeerde om haar uitzendgebied te vergroten (van Scandinavië naar heel West-Europa), was al enige tijd bekend. Maar nu worden de eerste zure appels en knopen doorgebeten en -gehakt.

De afgelopen maanden heeft Viaplay met investeerders en aandeelhouders onderhandeld over een nieuwe kapitaalinjectie. Die onderhandelingen en gesprekken verliepen uiterst stroef en dat was ook de voornaamste reden dat besloten werd de presentatie van de kwartaalcijfers eerst met een maand, en gisteren nog eens met een dag uit te stellen.

Verliezen lopen op, nieuwe kapitaalinjectie nodig

Inmiddels, we schrijven 1 december, heeft Viaplay wat meer details bekend gemaakt. Het verlies is in de eerste drie kwartalen van dit jaar opgelopen tot ruim 600 miljoen euro (6,87 miljard Zweedse Kronen). Alleen al in Q3 kwam daar bijna 61 miljoen euro bij. Over dezelfde negen maanden werd in 2022 nog ruim 50 miljoen euro winst geboekt.

Er moet dus wat gaan gebeuren. Met de presentatie van de kwartaalcijfers, onthulde Viaplay ook een plan voor een nieuwe kapitaalinjectie. Dat plan omvat onder andere de uitgifte van vier miljard nieuwe aandelen voor 1 Zweedse kroon per aandeel (ongeveer 9 cent). Verder worden ook de schulden opnieuw gefinancierd, deels door er aandelen voor terug te geven en deels door afschrijvingen.

Daarnaast heeft de streamer besloten om de Britse voetbalrechten weer te gaan verkopen. Die gaan terug naar de vorige eigenaar. In Nederland, dat samen met de Scandinavische landen wel een succesmarkt is voor Viaplay, verandert voorlopig nog niets. Hier wordt wel nog winst gemaakt. Lang niet voldoende om samen met de goede resultaten uit Scandinavië zwarte cijfers te kunnen schrijven, maar toch.

Wel succesvol in Nederland, met dank aan Max

Toch heeft Viaplay in de eerste twee jaar naar schatting (officiële cijfers geeft de streamingdienst al een tijd niet meer) 1 miljoen Nederlandse abonnees weten te strikken. Dat is nog altijd minder dan de helft van de kijkers en abonnees die Ziggo Sport had, maar toch. Die 1 miljoen klanten leveren Viaplay in Nederland een omzet op van zo’n 13 miljoen euro per maand. Dat is althans volgens de schattingen van sportmarketeer Chris Woerts. Zeker weten doen we dat dus niet, maar het feit dat Viaplay met alle bezuinigingen die deze week bekendgemaakt zijn Nederland buiten schot laat, doet in ieder geval vermoeden dat ze hier, vooral dankzij de Formule 1 en de enorme populariteit van Max Verstappen, wél geld verdienen.

Kortom, zoals de zaken er nu voor staan, lijkt de kans klein dat de uitzendrechten van de Formule 1 voor 2025 terug naar Ziggo Sport gaan. Het contract van Viaplay loopt tot en met het volgende F1-seizoen (2024). Daarna moet er opnieuw geboden, en betaald, worden om de uitzendrechten te kunnen bemachtigen. Of Viaplay dan ook weer een gooi naar die rechten doet, is niet bekend, maar die kans lijkt, gezien alle verliezen van de afgelopen periode, ook klein.

Overigens drijft het succes van Viaplay in Nederland vrijwel volledig op de Formule 1. De zender heeft ook (nog wel) de rechten voor het Darts, Premier League en Bundesliga, maar de kijkcijfers daarvan vallen heel erg tegen volgens Woerts. En ja, Viaplay heeft ook films en series, maar met name de films zijn vaak oud. Dat lijken dus ook geen kijkkanonnen of abonneemagneten.

Valse start voor Viaplay in Nederland

Toen Viaplay twee jaar geleden de Formule 1 uitzendrechten bemachtigde, was daar het nodige over te doen. Zeker toen de Scandinavische streamingdienst kort daarna besloot dat ze het helemaal anders wilden gaan doen. Geen Rob Kamphues, Rob van Gameren, Robbert Doornbos, Olav Mol en Jack Plooij meer, maar een nieuw team. Met namen als Amber Brantsen, Christijan Albers, Melroy Heemskerk, Nelson Valkenburg, Allard Kalff en Stephane Kox op het circuit en in de pits. Die laatste is dit jaar overigens vervangen door Chiel van Koldenhoven. De enige ‘bekende’ gezichten in het team waren analisten Giedo van de Garde, Ho-Pin Tung en Tom Coronel.

Die wijzigingen vielen heel veel Formule 1 fans koud op hun dak. Met andere studiopresentatoren konden zij nog wel leven, maar het opzij schuiven van Olav Mol en Jack Plooij werd Viaplay niet bepaald in dank afgenomen. Toen tijdens de eerste maanden van het nieuwe ‘Viaplay’ Formule 1 seizoen ook nog eens bleek dat de streamingdienst nogal wat (technische) aanloopproblemen had, namen de klachten en het hoongelach exorbitante vormen aan. Heel veel Nederlandse Formule 1 fans besloten dan ook geen abonnement te nemen op Viaplay, of dat na een paar races al op te zeggen en te kiezen voor F1 TV Pro. Dat abonnement was niet alleen zo ongeveer de helft goedkoper, maar de kwaliteit van de streams waren ook veel beter. Geen haperingen, hangende streams of ‘VHS’-beeldkwaliteit’.