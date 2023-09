​Duurste streamingdienst Viaplay heeft 1 miljoen Nederlandse kijkers

Het jaarabonnement van Viaplay is niet meer. De 1 miljoen kijkers die er nog over zijn van het Nederlandse abonneebestand van de streamingdienst moeten nu per maand gaan betalen om toegang te houden tot de livebeelden van de Formule 1, darten en meer. Hoewel, voor Formule 1 kun je uiteraard ook terecht bij F1 TV.

Het gaat niet zo lekker met het Scandinavische streamingbedrijf. Het had vooral qua beeldkwaliteit veel opstartproblemen, naast dat het voor mensen ook een kwestie van wennen is om niet meer de F1-coryfee Olav Mol te kunnen bekijken, maar het met een nieuwere, jongere ploeg te moeten doen. Inmiddels zijn mensen er gelukkig al wat meer aan gewend, maar veel mensen zijn desondanks overgetapt op F1 TV, de enige andere optie om Formule 1 live te streamen. Ziggo, waar de sport vroeger te zien was, biedt nog wel eenzelfde soort programma als vroeger, met Robert Doornbos en Rob Kamphues, maar omdat het geen live-beelden mag uitzenden mist het daar toch een groot deel van de sportfans.

Of het 1 miljoen leden blijven, dat moeten we nog maar zien. Het maandabonnement is namelijk duurder dan het jaarabonnement was. Waarom het afscheid neemt van deze goedkopere, maar wel langdurige optie, zegt het niet. Het zegt alleen dat het zich wil richten op het maandelijkse aanbod, aldus Streamwijzer . Het zou af en toe wel komen met kortingsacties, maar hoe dat er verder uit komt te zien is niet duidelijk.

Wat een gedoe met Viaplay, tijdens een training formule 1 valt de verbinding gewoon uit, mijn WiFi en verbinding is oké, wat ga je aan doen Viaplay, geld inzakken lukt, maar reactie op mail of klacht is 0,0. Volgend jaar ben ik zeker geen klant meer!

Duurste streamingdienst

Hoewel Viaplay meer te bieden heeft als streamingdienst, is het wel vooral bekend om Formule 1 en darten. Niet zozeer om films en series, al heeft het dat ook in zijn aanbod. Zelf zegt het overigens erg blij te zijn met de ontwikkeling die het in onze markt doormaakt, met de meer dan 1 miljoen abonnees. Het is inderdaad best een prestatie, omdat het een relatief dure streamingdienst is. Het is duurder dan alle andere streamingdiensten, met zijn prijskaartje van 15,99 euro, terwijl de content die erop te zien is dus vrij gelimiteerd is. Vroeger kon je met een jaarabonnement van 99 euro flink besparen op die maandprijs, maar dat is dus niet meer.

Het gaat niet heel erg lekker met het Zweede bedrijf: de beurskoers stortte in na tegenvallende prestaties, waardoor er overal bezuinigingen worden doorgevoerd. Waarschijnlijk is het intrekken van het jaarabonnement daar een voorbeeld van. Formule 1 blijft echter nog wel even op Viaplay. Er wordt wel gekeken of Viaplay ook vanaf 2025 de aanbieder blijft, maar de rest van dit jaar en het hele jaar 2024 is het toch echt Viaplay dat met de zwart-wit-geblokte vlag zwaait en dus Formule 1 mag uitzenden. VodafoneZiggo zou er goed aan doen de sport weer terug te nemen, maar dan moet het Viaplay wel weten te overbieden. Aan de andere kant, als dat zware weer aanhoudt voor Viaplay, dan heeft het misschien niet eens de middelen om een flink bod te doen op de rechten voor het uitzenden van Formule 1.

We gaan het meemaken: het voordeel van een maandabonnement is wel dat je er dus ook makkelijker maandelijks vanaf kunt komen.