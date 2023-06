Komen de F1-rechten terug naar Ziggo?

ViaPlay pakte vorig jaar groot uit om de ‘rest’ van Europa te veroveren. Daarvoor tastte de Scandinavische streamingdienst diep in de buidel. Het kocht onder andere de uitzendrechten voor de Formule 1, de Duitse en Engelse voetbalcompetities en het darten. Voor de F1, waarvoor Viaplay tot en met 2024 de rechten in bezit heeft, zou het daarna wel eens einde oefening kunnen zijn. Alleen al voor de Formule 1 zou ViaPlay ongeveer 32 miljoen euro betaald hebben. Dat is zonder de kosten die gemaakt moeten worden voor het uitzenden zelf, de commentatoren etc.

ViaPlay kan F1-rechten waarschijnlijk niet meer betalen

Begin deze week werd bekend dat ViaPlay in zwaar weer zit. De resultaten vallen tegen, met name buiten haar ‘thuislanden’ in Scandinavië. De verliezen in de andere markten waar ViaPlay actief is, zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat de winst uit Scandinavië niet meer genoeg is om dat goed te maken. In juli start de verkoop van de Formule 1 uitzendrechten voor de drie jaar vanaf 2025. Zoals het er nu voorstaat bij ViaPlay lijkt de kans heel erg klein dat het bedrijf de tientallen miljoenen die daarmee gemoeid zijn, niet te kunnen betalen. En dan staat een nieuwe, oude, kaper op de kust.

Sportmarketeer Chris Woerts, vooral ook bekend van zijn optredens bij Veronica Inside, waar hij soms spraakmakende uitspraken en voorspellingen doet, verwacht dat Ziggo (Liberty Global) al in de startblokken staat om het Formule 1 stokje weer over te nemen. Nu blijken voorspellingen van Woerts vaker niet dan wel uit te komen, maar in dit geval zou hij wel eens gelijk kunnen hebben. Woerts baseert zijn uitspraken natuurlijk voor een groot deel op de misere bij ViaPlay dat zch volgens hem terug zal trekken naar de 'thuismarkt' (Scandinavië).

Nog dieper in de buidel tasten

De vraag is wel of Ziggo bereid is om nog meer te betalen dan het bedrag waar het enkele jaren geleden, toen het overboden werd door ViaPlay, voor paste. Doorgaans gaan de prijzen van uitzendrechten voor sportcompetities, als de contracten verlengd moeten worden, omhoog. Het gebeurt maar zelden dat die dalen. Bovendien is het F1-seizoen sinds de vorige onderhandelingen langer geworden. Meer F1-races betekent dus ook meer uitzendrechten. Ziggo zal dus nog dieper in de buidel moeten tasten dan dat ViaPlay dat enkele jaren geleden deed. En, er zullen ongetwijfeld meerdere concurrenten op de loer liggen voor de (Europese) uitzendrechten van de Formule 1. Dan is het nog maar de vraag of het bod dat Ziggo straks in een envelop stopt, het winnende zal zijn.

Hier in Nederland is er nog een beperkende factor voor Ziggo. De provider heeft enkele weken geleden, samen met drie andere grote tv- en internetproviders (KPN, T-Mobile en Delta) bekendgemaakt dat het de uitzendrechten voor alle Nederlandse voetbalcompetities wil kopen. Nu is het nog allerminst zeker of de Eredivisie CV, die de rechten verkoopt, op dat bod zal ingaan. Maar, zeker voor Ziggo, waren de voetbalrechten een manier om in ieder geval een deel van de verloren klandizie terug te winnen. Als ze over een maand de F1-rechten terugkopen, is het nog maar de vraag of ze dan, in Nederland, nog interesse hebben in de voetbalrechten.