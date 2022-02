Valse (tv) start van het nieuwe Formule 1 seizoen

Deze week rijden op het Circuit de Catalunya de gloednieuwe Formule 1 bolides hun eerste rondjes van het nieuwe seizoen. OK, er staat tijdens deze tests nog niets op het spel. Deze zogenoemde wintertests, die elk jaar rond deze tijd in Barcelona gehouden worden, zijn bedoeld om data te verzamelen en in de praktijk te testen of de ontwikkelingen uit de fabrieken en windtunnels doen wat er van verwacht werd.

Wintertests niet (live) te volgen

Voor de échte F1-fans waren de wintertests ook altijd de eerste kans om hun favoriete teams en coureurs weer in actie te kunnen zien. Iets waarvoor zeker dit jaar veel belangstelling is. Door alle nieuwe regels zien de racebolides er dit jaar totaal anders uit, en de verwachting is ook dat dit flinke gevolgen heeft voor de titelstrijd. En net nu is daarvan niets (live) op tv te zien. Een valse start!

Zoals iedereen die de Formule 1 volgt, en kijkt, wel zal weten zijn de uitzendrechten sinds dit jaar niet meer in handen van Ziggo. ViaPlay uit Scandinavië, is de nieuwe uitzendgemachtigde. Echter, die starten hier in Nederland pas op 1 maart met hun eerste uitzendingen. Dan zijn de wintertests in Barcelona al verleden tijd..