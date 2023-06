ViaPlay gecrasht: grote verliezen en aandeel gekelderd

ViaPlay is bij ons nog een relatieve nieuwe streamingdienst. Vorig jaar gestart met als grote klapper de uitzendrechten van de Formule 1. Daarnaast hebben ze in veel landen, ook in Nederland, de uitzendrechten voor het Darten en de Duitse en Engelse voetbalcompetities. Daar moeten ze uiteraard dik voor betalen en om dat geld terug te verdienen moeten heel wat streaming abonnementen verkocht worden.

Streaming diensten doen daar doorgaans wel wat uitspraken over – kijk maar naar de cijfers van Netflix en enkele concurrenten – maar bij ViaPlay bleef het vooral bij algemene mededelingen zoals ‘Het gaat goed’ of ‘Het gaat beter dan verwacht’. De enige cijfers die tot nu toe gecommuniceerd zijn voor de Nederlandse markt spraken over 1,2 miljoen abonnees, eind 2022. Welnu, vandaag blijkt dat het helemaal niet zo goed gaat. Sterker nog, het gaat veel slechter dan verwacht.

Het gaat veel slechter dan ViaPlay zelf dacht

ViaPlay heeft vandaag een persbericht naar buiten gestuurd waarin het bedrijf aangeeft dat de verslechterde situatie op de advertentiemarkt. Daarbij komt dat de prijsverhogingen van de abonnementen ook veel klanten heeft doen besluiten hun abonnement op te zeggen. Hoeveel dat er zijn? Daar doet ViaPlay geen uitspraken over.

Feit is wel dat de CEO van het bedrijf al is opgestapt. Als ‘head honcho’ is hij natuurlijk de eindverantwoordelijke en zijn vertrek bewijst dat het bedrijf – en waarschijnlijk hij zelf ook – geen vertrouwen heeft dat hij het tij nog kan keren. Intussen is het aandeel ViaPlay sinds het nieuws ook gecrasht. In de loop van de middag was het bedrijf daardoor al bijna twee derde van haar beurswaarde kwijt.

Groot verlies van inkomsten en klanten verwacht

Voor dit jaar heeft ViaPlay de omzet en winst (of eigenlijk verlies) verwachting fors bijgesteld, en niet naar boven. In de Scandinavische landen wordt, waar ViaPlay haar oorsprong heeft en al veel langer actief is, wordt wel nog een winst verwacht. Echter, niet de 100 tot 130 miljoen euro die voorafgaand aan dit jaar voorspeld werd, maar nog slechts 70 tot 85 miljoen.

De internationale tak van ViaPlay, waar ook Nederland onder valt, verwacht dat het verlies dit jaar veel hoger zal uitkomen dan waar in de forecast rekening mee gehouden was. Aanvankelijk rekende het bedrijf op een verlies van 85 tot 95 miljoen euro. Dat verlies zou meer dan goed gemaakt worden door de verwachte winst van de Scandinavische tak.





Echter, die vlieger gaat niet meer op. Het verlies van de internationale tak komt volgens de bijgestelde verwachtingen nu uit op 120 tot 130 miljoen euro. Kortom, ViaPlay duikt dit jaar fors de rode cijfers in. En nu de beleggers hun aandelen massaal dumpen en de beurswaarde van het bedrijf gecrasht is, is het nog maar de vraag of ViaPlay nog investeerders gaat vinden die de streamingdienst boven water willen houden. Het opstappen (ongetwijfeld in goed gezamenlijk overleg, dus eigenlijk ontslag) van de CEO is dan een onvermijdelijke beslissing als ze het vertrouwen van beleggers en investeerders willen terugwinnen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.