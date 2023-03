Viaplay na een race alweer flink onder vuur

Vorig jaar was er nogal wat kritiek op Viaplay, de nieuwe uitzendgemachtigde voor onder andere de Formule 1. Technisch had de streamingdienst niet direct alles op orde, maar er was ook veel te doen over de nieuwe commentatoren en presentatie. Dat laatste was, en is, natuurlijk vooral ook een kwestie van persoonlijke voorkeur. In de loop van het seizoen verstomde de kritiek ietwat, maar hij verdween niet. Inmiddels is het nieuwe F1-seizoen van start gegaan en ja hoor, na amper een raceweekend stromen op social media de klachten over Viaplay weer volop binnen. Dat begon eigenlijk al in januari, toen bekend werd dat Viaplay de prijzen ging verhogen.

Problemen met stream, klachten over commentaar

De meeste klachten hebben ook nu weer betrekking op de kwaliteit van de uitzending. Daar hebben vooral kijkers last van die afhankelijk zijn van de app en stream van Viaplay. Iedereen die een abonnement op Viaplay heeft bij KPN, Ziggo of T-Mobile kan bij die providers ook naar de kwalificatie en race kijken via een ‘normaal’ tv-kanaal (200 bij Ziggo, 225 bij KPN). Die uitzendingen verlopen probleemloos.

Voor wat betreft het commentaar, moeten vooral Albers en Coronel het ontgelden. Die worden door veel F1-fans als bijzonder onsympathiek gezien. Zoals gezegd, dat is vaak een persoonlijke voorkeur. Ik kan echter voor mijzelf wel stellen dat ik ook bepaald geen fan ben van Albers en Kalff. Hun commentaar is mij net iets te geforceerd prikkelend en/of komisch bedoeld, maar dit ter zijde.