De wondere wereld van livescore apps

Sportliefhebbers zijn er over de hele wereld. De ene supporter volgt zijn/haar favoriete team overal naartoe. De ander kijkt sport graag thuis op de bank. En een enkele keer ben je verhinderd en moet je de wedstrijd volgen op je smartphone of met een van de verschillende livescore apps. Tijdens Webexpo in Praag krijgen we een kijkje achter de schermen bij Livesport, het bedrijf achter de populaire Flashscore app.

Snelheid van apps soms frusterend

Het is weekend en je bent helemaal klaar voor die langverwachte livestream van je favoriete team. Bord met iets lekkers op schoot, drankje erbij, lichten gedimd, klaar om te gaan genieten een mooie wedstrijd. Maar dan, midden in een spannende actie van je team krijg je ineens een melding – tegendoelpunt 0-1. Niet veel later zie je op je scherm hoe je team het tegendoelpunt krijgt te verwerken. En je bent woest. Niet op het andere team, maar op die melding, die veel te vroeg kwam en de uitslag van de wedstrijd al verklapte.

Het is een welbekend fenomeen bij de gebruikers van het Flashscore netwerk - een van ’s werelds grootste aanbieders van sportuitslagen. De real-time live scores van Flashscore veroorzaken blijheid maar soms ook enorme frustratie, vooral als de uitzending op tv een paar seconden achterloopt.

Live scoreverslaggeving

Eerst wat basisinformatie. Het Flashscore netwerk wordt al sinds 2006 ontwikkeld door Livesport, een Tsjechisch technologiebedrijf. Wat begon als een lokale website begon al snel uit te breiden naar andere landen en vandaag de dag is Flashscore een wereldwijde dienst. Flashscore verslaat bijna 40 sporten en meer dan 6.200 competities en is bekend bij sportfans in 47 landen. Met meer dan 100 miljoen gebruikers per maand en meer dan 100 miljoen downloads van mobiele apps, is Flashscore uitgegroeid tot een van de belangrijke bronnen van sportinformatie.

Maar in welke sport waren Nederlanders nu het meest geïnteresseerd? In 2021 was dat – niet verrassend - voetbal, het meest bekeken team was Ajax, de populairste sporter was darter Michael van Gerwen en de best bekeken wedstrijd was de voetbalwedstrijd tussen Borussia Dortmund en Ajax, die bekeken werd door 100.000 voetbalfans. De dienst is zowel beschikbaar via een webbrowser (in een responsive versie en een Lite versie die data opslaat) en in de App Store, Google Play en Huawei App Gallery.

Flashscore

Het eerste wat je ziet als je de Flashscore website bezoekt of de app opent is de lijst met wedstrijden. Als je wat verder kijkt, kun je door een enorme hoeveelheid data van de meest uiteenlopende sporten browsen. De weergave van de afzonderlijke sporten en competities kan worden aangepast aan je eigen behoeften, dus je raakt al snel vertrouwd met de verschillende onderdelen en submenu's. Onlangs is de gebruikerservaring nog aanzienlijk verbeterd, dankzij een re-design door DesignStudio London, het bedrijf achter onder andere de Champions League en de Premier League. Flashscore is van een wit en groen kleurenpalet overgestapt naar rood en zogenaamd leisteenzwart en onderscheidt de sporten door opvallende iconen in plaats van kleuren. Deze en andere veranderingen hebben de interface duidelijk gestroomlijnder en moderner gemaakt.



De wereldleider op het gebied van live scores gaat prat op zijn snelheid en aanpassing aan specifieke markten, elk met hun eigen specifieke kenmerken. Terwijl op de Nederlandse website sporten als voetbal, darten, tennis, snooker, basketbal, golf en volleybal populair zijn, heeft de Zweedse versie van Flashscore naast voetbal, tennis, basketbal en golf ook nog ijshockey en handbal toegevoegd.

Een ruime database van bijna 40 verschillende sporten maakt van Flashscore een handig hulpmiddel voor fans van 's werelds meest populaire voetbalcompetities maar ook regionale sporten zoals Kabaddi of Australian Rules Football.