WK 2026: dat wordt sparen en flink reizen

Het WK voetbal van dit jaar, 2022, moet nog beginnen. Eind dit jaar, in november en december probeert ook Oranje weer een gooi te doen naar de ultieme voetbalprijs. Ben je een van de gelukkigen met een kaartje, dan veel plezier alvast! Nu ligt Qatar al niet bepaald naast de deur, maar over vier jaar, in 2026, wordt dat nog erger. Het WK wordt dan namelijk gehouden in drie landen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan; Amerika, Canada en Mexico. Ofwel, verspreid over een gebied van ruwweg 16 miljoen vierkante kilometer.

Tot 5000 kilometer tussen twee speelsteden

De FIFA heeft deze week alvast de zestien speelsteden voor het WK2026 bekend gemaakt. Uiteraard is nog lang niet zeker of Oranje daar dan ook bij zal zijn. Maar, mochten ‘we’ ons plaatsen, dan kun je je alvast voorbereiden op lange reizen waarvoor je ongetwijfeld flink in de buidel moet tasten. Nu zal de organisatie van het WK ongetwijfeld wel een beetje rekening houden met de afstanden die landen tijdens de poulefase moeten afleggen tussen de diverse stadions. Echter, landen die in Mexico City spelen zullen toch minimaal 1500 kilometer moeten reizen naar de dichtstbijzijnde speelstad in de VS. En naar Guadalajara is het ook nog altijd ruim 550 kilometer.

Helemaal gek wordt het wanneer je je van Toronto naar San Francisco zou moeten verplaatsen. Daar ligt bijna 4000 kilometer tussen. Hetzelfde geldt voor de reis van Toronto naar San Francisco. Maar, het kan nog gekker. Tussen Vancouver naar Miami liggen meer dan 5000 kilometer, en drie uur tijdsverschil. FIFA tweette gisteren een overzicht van alle speelsteden van het WK2026 in Amerika, Canada en Mexico.