FIFA start ook een streamingsdienst

Er is nog wel plek voor een nieuwe video streamingdienst, moeten ze bij de FIFA gedacht hebben. De Wereldvoetbalbond heeft deze week FIFA+ gepresenteerd, uiteraard speciaal voor voetballiefhebbers. Het mooiste nieuws is echter dat, in tegenstelling tot de meeste streaming video platformen. FIFA+ (vooralsnog) gratis te kijken is. Dat kan via de browser, maar er is ook een app, zowel voor Android als iOS.

40.000 live wedstrijden

Op FIFA+ wordt, uiteraard, veel live voetbal gestreamd. Alleen die jaar wil de voetbalbond meer dan 40.000 wedstrijden live gaan streamen, uit, zo stelt FIFA, uit alle hoeken van de wereld. Daaronder zullen ook 11.000 vrouwenvoetbalwedstrijden zijn. Mocht je dus nog niet genoeg hebben van live voetbal, dan kun je vanaf nu op FIFA+ elke maand kiezen uit 1.400 wedstrijden die door het platform van de voetbalbond live gestreamd worden.

“FIFA+ vertegenwoordigt de volgende stap in onze visie om voetbal echt mondiaal en inclusief te maken, en het ondersteunt de kernmissie van FIFA om voetbal wereldwijd uit te breiden en te ontwikkelen", aldus FIFA preses Infantino.