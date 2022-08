​Heb jij je voetbalpool voor de Eredivisie al ingevuld?

Morgen start de Eredivisie en dat betekent dat er volop hersens kraken. Wie zal er winnen, wat wordt de eindstand van de eerste wedstrijd? Immers zijn veel mensen fanatiek voetbalpools aan het invullen en hopen ze op de winst.



De Eredivisie is de hoogste mannenvoetbalcompetitie in Nederland. Achttien clubs nemen het tegen elkaar op om landskampioen te worden. Het schijnt zelfs een van de sterkste nationale voetbalcompetities ter wereld te zijn. Er hangt ook veel vanaf: de winnaar van de Eredivisie staat straks weer in de Champions League, en mogelijk de nummer 2 ook (als Nederland er goed voorstaat op de ranglijst van de UEFA).

Achttien teams

Voor het zover is, moet er echter nog flink worden gestreden. Van 5 augustus tot en met 28 mei nemen de teams het tegen elkaar op (met een kleine winterstop in januari). De clubs die dit jaar meedoen zijn Ajax, AZ, Excelsior, FC Emmen, FC Groningen, FC Twente, FC Utrecht, FC Volendam, Feyenoord, Fortuna, Go Ahead Eagles, N.E.C., PSV, RKC, SC Cambuur, SC Heerenveen, Sparta en Vitesse.

Wel zit de Eredivisie qua schema dit jaar iets anders in elkaar dan normaal. Dat komt omdat het WK voetbal dit jaar wat laat plaatsvindt, namelijk van 21 november tot en met 18 december. Hierdoor is er een stop van 14 november tot en met 5 januari en is er niet echt een januaristop zoals we die kennen.

Er wordt al flink op los voorspeld: Hans Kraay Jr. denkt dat Ajax kampioen wordt van de Eredivisie, maar dan moet de populaire voetballer Antony wel blijven. Er is nog een potentiële transfer die de uitkomst van de Eredivisie spannend kan maken, namelijk die van Cody Gakpo bij PSV. De verwachtingen zijn in dit drukke transferseizoen in ieder geval hooggespannen, ook al is het niet in alle gevallen even makkelijk om hiermee een inschatting te doen van hoe de teams zullen presteren.

Voetbalpool

En die inschattingen zijn belangrijk, want menig vriendengroep of individu maakt de wedstrijden nog spannender voor zichzelf door aan een voetbalpool mee te doen. Het maakt het toch net leuker als ‘jouw’ team wint. Sommige mensen doen pools voor de grap of de eer, of hebben een zelfgemaakte ‘wisselbokaal’, maar je kunt ook online aan een pool meedoen. Het leuke hiervan is dat je dan vaak geld kunt verdienen als je de eindstand goed weet in te schatten.

De een vindt de financiële beloning van een pool interessant, terwijl een ander het gewoon leuk vindt om met de eer te kunnen strijken. Hoewel er zeker wel iets valt te voorspellen aan een pool, op basis van eerdere prestaties van het team, weet je nooit helemaal zeker of je voorspelling uitkomt. Misschien heeft die ene voetballer net zijn dag niet, of blijkt dat ene team net even beter gecoacht te zijn waardoor de voetballers toch sterker voor de dag komen dan je in eerste instantie zou verwachten.

Zorg voor je je in een pool stort eerst dat je je inleest in de puntentelling. In sommige pools krijg je een bepaald aantal punten als je de winnaar voorspelt, maar nog veel meer punten als je de specifieke uitslag goed hebt. De hoeveelheid punten kan nog wel eens verschillen, dus kijk met welke pool jij je het meest comfortabel voelt. Verder moet je je bij het invullen van de pool vooral niet laten gek maken. Soms voelt het gek om steeds maar 2-1 of 0-1 in te vullen en wil je brein er ineens een 4 van maken, gewoon als ‘verrassing’, maar de kans is toch echt groter dat het aantal doelpunten onder de drie blijft, omdat dat nu eenmaal gebruikelijker is.

Wil je het eens proberen? Doe dit Eredivisieseizoen mee met de gratis voetbalpool van Voetbalweddenschappen.com. Je kunt er ook meteen terecht voor informatie over wedden op voetbal, de live score, wed strategieën en voorbeschouwingen. Kortom, alles om te zorgen dat dat ene team niet de enige is die de Eredivisie wint, maar jij ook.

Start Eredivisie

Het transferseizoen loopt nog tot en met 31 augustus, waardoor er binnen de Eredivisieteams nog heel veel kan veranderen. De Eredivisie zelf begint in ieder geval vandaag, 5 augustus om 20:00 uur met de Friezen tegen Rotterdammers, namelijk SC Heerenveen tegen Sparta.