Bekerfinale PSV - Ajax: een spektakelstuk of is de VAR beslissend?

Op zondag 17 april 2022 om 18.00 uur trappen PSV en Ajax af voor de finale van de TOTO KNVB Beker in De Kuip, Rotterdam. Beide teams worden ondersteund door 17.500 supporters. Het zijn de huidige nummers 1 en 2 van de competitie, en het belooft dus weer een heerlijke voetbalavond te gaan worden. Of is het toch de VAR die weer beslissend gaat zijn?



Vierde ontmoeting dit seizoen

Beide teams stonden dit seizoen al drie keer eerder tegenover elkaar. De Johan Cruijff Schaal begin augustus werd een prooi (0-4) voor de Eindhovenaren. In de competitie waren de Amsterdammers twee keer te sterk (5-0 en 1-2). Dus het zal in de bekerfinale vooral aankomen op de vorm van de dag. Het is een op zichzelf staande wedstrijd dus er kan vrijuit gevoetbald worden. Tenminste dat zou je denken. Maar als we kijken naar eerdere finales en wedstrijden tussen beide ploegen is de kans groot dat afwachtend gestart gaat worden. Als we kijken naar quoteringen is de kans in ieder geval groot dat beide teams gaan scoren.

De voorbereiding van beide teams

Als voorbereiding op deze wedstrijd heeft Ajax het wat beter getroffen. Na de 2-1 zege op Sparta van afgelopen zaterdag kunnen de mannen van Ten Hag zich volledig focussen op deze finale. PSV won een dag later thuis eenvoudig van RKC (2-0) maar heeft donderdag nog de kwartfinale wedstrijd in de European Conference League tegen Leicester City gespeeld. Wat minder rust en voorbereiding kan van invloed zijn, maar Schmidt heeft een bijzonder wisselbeleid en een brede selectie.

TOTO KNVB Beker

Vorige edities

Ajax won de afgelopen twee edities van de TOTO KNVB Beker en is dus de titelhouder. PSV was voor het laatst finalist in 2013. AZ was toen met 2-1 te sterk. En dus is het voor PSV hoog tijd dat ze de beker weer een keer winnen.

Spelers in vorm

Bij PSV zal het, na het uitvallen van Noni Madueke afgelopen weekend vooral aankomen op de mannen in vorm. Joey Veerman is de laatste weken goed op dreef, en voorin zijn Eran Zahavi en Cody Gakpo altijd in staat een goal te maken. Bij Ajax zullen de meeste ogen gericht zijn op topscorer Sébastien Haller en aanvoerder Dusan Tadic. Een andere manier om te kijken van wie een goal verwacht kan worden is de quoteringen van TOTO erbij te pakken. Daarin zien we dat dat Ajax de overall favoriet is.

Records

Ajax is recordhouder met maar liefst 19 gewonnen bekerfinales. De Amsterdammers hebben ook de meeste finales gespeeld: 25. Op afstand volgen Feyenoord met 13 zeges en PSV met 9 overwinningen in de bekerfinale. PSV en Feyenoord stonden beide 17 keer in de finale. Lukt het PSV om de stunt aan het begin van het seizoen te herhalen en de 10e bekeroverwinning in de wacht te slepen? Bekijk hier alle quoteringen.

