De koning van casino-content: een diepte-interview met Erik King

In de flitsende, glamoureuze wereld van online casino’s zijn het zelden de mensen áchter de schermen die in de spotlights staan. Toch is er één naam die steeds vaker valt: Erik King. De in Londen geboren, maar in Zweden gevestigde content specialist heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de meest invloedrijke figuren in de Europese casino-affiliatewereld. Tijd voor een uitgebreid gesprek met de man die de online gokmarkt niet alleen volgt, maar ook mee vormgeeft.

Van journalist naar casino-expert

Wie denkt dat Erik King begon als hardcore casinospeler, heeft het mis. Zijn roots liggen in de journalistiek. “Ik heb journalistiek gestudeerd aan de Lund University in Zweden,” vertelt hij. “Ik was altijd al geïnteresseerd in data, consumentengedrag en communicatie. Die combinatie bleek later perfect te passen bij de wereld van online casino’s.”

Zijn eerste stappen in de branche zette hij niet als schrijver, maar als operator in Malta, het mekka van online gokbedrijven. “Daar ontdekte ik hoe complex en competitief de markt is,” legt hij uit. “Maar ik merkte ook dat veel spelers moeite hadden om betrouwbare informatie te vinden. Dat zette me aan het denken.”

Het resultaat van dat denkproces was een van de meest bezochte casino-vergelijkingssites in Europa. Het platform van King groeide in korte tijd uit tot een vertrouwd baken voor spelers die op zoek zijn naar eerlijke, duidelijke en actuele informatie over casino’s, bonussen en betaalmethoden. De informatie is gebaseerd op uitgebreide tests en houdt rekening met klantenservice en uitbetalingssnelheid. “Spelers verdienen meer dan promoties zoals 25 euro gratis gokken; ze verdienen inzicht”, zegt King.

Ethiek in een grijze markt

De gokwereld heeft een reputatie die balanceert tussen glitter en illegaliteit. Erik King is zich daar terdege van bewust. “Ik promoot gokken niet, integendeel. Mijn doel is niet om mensen aan te zetten tot spelen, maar om ze te helpen verstandige keuzes te maken.”

Platforms zoals Leeuwslots richten zich actief op verantwoord spelen. “We werken alleen samen met aanbieders die een licentie hebben in legitieme jurisdicties, zoals Nederland, Malta of Zweden. En we besteden veel aandacht aan tools voor zelfuitsluiting en limietinstellingen.”

Dat ethische kompas is ook een van de redenen waarom King opviel bij de industrie zelf. Tijdens de prestigieuze SiGMA Europe Awards 2024 werd hij genomineerd in drie categorieën: ‘Best Affiliate of the Year’, ‘Outstanding Industry Contribution’ en ‘Rising Leader of the Year’. “Dat voelde als een bevestiging dat we op de goede weg zijn,” zegt hij bescheiden.