Waarom is online marketing essentieel voor je onderneming

In de huidige wereld zien we steeds meer online activiteit. Mensen zijn actiever online, mensen zijn langer online en ze zijn vaker online. Het is dus belangrijk om online zichtbaar te zijn of gemakkelijk te worden gevonden. Dit realiseer je door te investeren in digitale marketing. Heb je nou geen idee hoe te starten, dat is begrijpelijk. Het vergt namelijk tijd en kennis om het goed uit te voeren. Als je de mogelijkheid hebt, neem dan een online marketing bureau in de hand. Zij kunnen je helpen met allerlei facetten binnen online marketing. Denk aan het onderzoeken van de markt, concurrentie en doelgroepen. Daarnaast kunnen ze analyses draaien van de huidige cijfers en kunnen ze helpen met het opstellen van een strategie. Je wil immers goed voorbereid zijn voordat je aan de slag gaat met je online marketing. We beschrijven hier waarom:

Steeds meer mensen langer online

We spenderen steeds meer tijd online. Gemiddeld zelfs bijna vier uur per dag waarvan tweeënhalf uur per dag op social media op zoek naar nieuwe, grappige, frisse of gewoon interessante content. Met name de leeftijdscategorie 18-45 jaar spendeert meer tijd online. Bovendien zijn deze getallen al jaren groeiend. Steeds meer mensen zijn steeds vaker en langer online. Er zijn de laatste jaren zelfs bedrijven ontstaan die de focus hebben om de content te creëren die de aandacht op de meest handige manier weet te grijpen. Een goed content marketing bureau weet namelijk precies wat de trends online zijn en hoe ze deze kunnen inzetten om tijd en aandacht te winnen van de social media gebruiker.

Als je jouw onderneming zichtbaar wil krijgen bij jouw doelgroep is het dus aan te raden om online actief te zijn. Je wil namelijk een stuk van die vier uren pakken en zorgen dat de aandacht uitgaat naar jouw producten of diensten. Er zijn verschillende manieren om dat voor elkaar te krijgen.

Dat kan zijn door in te zetten op social media om je producten of diensten te promoten. Of juist je website aanpassen op het gedrag van de bezoekers. Wellicht zijn die kanalen al helemaal geoptimaliseerd en wil je juist nieuwe bezoekers krijgen of meer uit je huidige klanten halen. Dan is het verstandig om te werken aan je vindbaarheid in de zoekmachines of juist een goed marketing-automationssysteem te gebruiken om al je follow-up berichten te automatiseren.

Al deze kanalen bieden de mogelijkheid om in beeld te komen bij je doelgroep. Het is belangrijk dat je goed weet in welke fase van een mogelijke aankoop je doelgroep zit. Dan kun je namelijk je keuze voor content en kanaal afstemmen in de marketingfunnel die je gaat creëren.

Welk resultaat mag je verwachten van online marketing?

Online marketing kan op meerdere manieren bijdragen aan je bedrijfsdoelstelling. Als we het heel concreet maken, zijn er met name twee hoofddoelstellingen. Namelijk branding en performance.

Het eerste is echt gericht op het vergroten van de naamsbekendheid, het communiceren van de positionering, het creëren van vertrouwen en eventueel het stimuleren van websitebezoeken.

Het tweede onderdeel is een stuk interessanter en gaat om een financieel resultaat. Namelijk het verkopen van producten of het genereren van leads.

Online marketing is dus essentieel voor het bestaansrecht van je onderneming. Je zorgt er namelijk voor dat je bedrijf regelmatig onder de aandacht komt van je doelgroep. Hierdoor zul je ervoor zorgen dat je onderneming bekender wordt en dit kan weer zorgen voor vertrouwen. De stap daarna is deze bekendheid en dit vertrouwen om te zetten naar verkopen.

Door het opzetten van campagnes gericht op verkoop, zul je ook financiële resultaten boeken met je merk. Verstandig is het om die campagnes op te stellen voor mensen die in een eerdere fase al eens een interactie hebben getoond met jouw bedrijf. Denk aan het bekijken van een aantal video’s op social media, je website bezoeken en/of producten in het winkelmandje plaatsen of zich misschien wel ingeschreven voor de website. Als je doelgerichte campagnes met relevante content voert onder deze doelgroepen, zul je zien dat dit zal leiden tot verkopen en/of nieuwe leads.

Al met al, genoeg redenen waarom online marketing essentieel is voor jouw onderneming.

[Fotocredits – Sutthiphong © Adobe Stock]