Meer klanten via online marketing? 3 tips voor een online marketing strategie voor beginners

Vandaag de dag is het voeren van een digitale marketingstrategie essentieel voor het runnen van vrijwel elk bedrijfstype. In tegenstelling tot traditionele marketing biedt digitale marketing het voordeel dat een boodschap met succes kan worden overgebracht aan de mensen die er voor jouw bedrijf het meest toe doen; jouw specifieke doelgroep (als je die al hebt..!)

Een marketingstrategie is het uitgebreide plan dat speciaal wordt opgesteld om de marketingdoelstellingen van de organisatie te bereiken. Een sterke online marketing strategie zal je helpen je bedrijf een boost te geven. Deze 3 tips kunnen ook jou helpen jouw online prestaties te verbeteren. Ook al ben je al flink op weg!

Marketing tip 1: het specificeren van de doelgroep is essentieel

Heeft je bedrijf een duidelijke buyer persona gedefinieerd? Als het antwoord "nee" is, dan kun je deze tap niet overslaan: aan wie wil je jouw producten of diensten verkopen? Wie heeft er baat bij de producten of diensten en waarom? Niet alle marktsegmenten zijn namelijk even waardevol. Er zijn bepaalde marktsegmenten die op de korte termijn winst kunnen opleveren, andere segmenten hebben een groot potentieel, maar zijn mogelijk een stuk lastiger te benaderen. Er dient een zorgvuldige keuze gemaakt te worden. Specificeer je doelgroep, dit dien je echt zelf te doen!

Wanneer je je doelgroep hebt gespecificeerd, zijn er nog een aantal vragen die je jezelf kunt stellen:

Kan de doelgroep mijn product/dienst veroorloven?

Is mijn doelgroep groot genoeg om winst te kunnen behalen?

Zal mijn doelgroep echt baat hebben bij mijn product/dienst? Is er behoefte aan mijn product of dienst?

Wat drijft mijn doelgroep om beslissingen te nemen?

Hoe kan ik mijn doelgroep het best bereiken?

En dit brengt ons direct bij…

Marketing tip 2: hoe bereik je de doelgroep?

Je doelmarkt bepalen is het moeilijke gedeelte. Als je eenmaal weet op wie je je richt, is het een stuk eenvoudiger om uit te zoeken welke media je kunt gebruiken om de doelgroep te bereiken en welke marketingboodschappen bij hen zullen aanslaan.

Voordat je begint met het bepalen van de marketingstrategie, is het zaak om na te denken hoe, waar, wanneer en vooral ook hoe vaak je je doelgroep aanspreekt.

De meeste bedrijven hebben moeite om hun producten of diensten te verkopen omdat ze geen manier(en) hebben om het verhaal achter het aanbod te vertellen. Wat verkoop je nu écht? Wanneer je daar antwoord op hebt, kun je de kanalen bepalen, en daarmee je marketingstrategie compleet maken: als je boodschap eenmaal gedefinieerd is, moet je hem effectief overbrengen. Besteed tijd aan het analyseren van je strategie, en bedenk waar je boodschap het best zal presteren.

Marketing tip 3: Ontdek samen de mogelijkheden van online marketing

Een marketingstrategie helpt bij het maken van een organisatieplan om aan de behoeften van de klant tegemoet te komen. Kom je er echter niet helemaal uit omdat je bijvoorbeeld door de bomen het bos niet meer ziet? Geen ramp (en erg begrijpelijk…)

Goed plan? Dan kun je samen met ze aan de slag om samen de mogelijkheden van online marketing te ontdekken!

[Fotocredits © chinnarach - Adobe Stock]