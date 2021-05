​De top 5 need-to-haves voor jouw MKB marketingstrategie

Eigenaren van MKB-bedrijven die de ROI en naamsbekendheid van hun bedrijf of merk willen verbeteren, moeten hun marketingstrategie aanpassen. Een marketingstrategie is belangrijk voor het promoten van je producten of diensten. Hiervoor maak je het best gebruik van strategische kanalen die cruciaal zijn voor de algehele groei van jouw bedrijf. Welke top 5 marketing need-to-haves moet jouw MKB-bedrijf inschakelen in 2021? Sortlist zet ze voor jou op een rijtje. Wat is Branding nou precies? Welke kansen biedt een Website? Wat wordt er bedoeld met een SEO-strategie? Waarom zou ik moeten starten met Online Advertising? En hoe gaat Social Media mij helpen meer uit de markt te halen? Sortlist heeft de ideale marketingstrategie uiteengezet voor het MKB. Wil je in contact komen met het meest geschikte marketing bureau voor jouw strategie, laat Sortlist weten wat je zoekt en ze vinden het perfecte bureau voor je. 5 relevante diensten voor de MKB strategie van jouw bedrijf Ben jij een marketing manager in een MKB met te weinig of geen online zichtbaarheid? Wil jij jouw bedrijf verbeteren door een marketingstrategie in te voeren? Natuurlijk zijn er honderden manieren van marketing en strategieën om jouw doelen te behalen, de markt heeft nou eenmaal veel te bieden op het gebied van marketing. Hier is een overzicht van 5 diensten die je zou moeten gebruiken in jouw marketingplan om de concurrentie voor te blijven en de klant voor je te winnen! 1 - Hoe zit het nou met de Branding en waarom heeft jouw product of dienst het nodig ? Werken aan je merkimago is essentieel voor alle bedrijven, zelfs voor de kleinste. Veel bedrijven beschouwen het als start van hun marketingstrategie en het bepalen van de juiste klant (doelgroep) focus. Verder is een sterke reputatie van je merk van cruciaal belang voor het behoud van een bedrijf en de klant op lange termijn. Lange tijd gingen kleine bedrijven ervan uit dat deze taak was weggelegd voor multinationals en grote organisaties. Maar branding, een duidelijke positionering bepalen, en een marketingstrategie zijn voor iedere organisatie de basis om de klant te bereiken en doelstellingen te behalen. Verschillende organisaties zijn de strategische uitdaging aangegaan en hebben naam gemaakt door slechts een paar werknemers in dienst te hebben. Het creëren van een merk is namelijk haalbaar voor iedere organisatie. Maar hoe kan het imago/merk van een MKB worden verbeterd? En hoe kan de doelgroep worden bereikt? Hier zijn enkele tips: 1 - Verbeter de ervaring van de customer en beschouw hen als strategische adviseurs om de markt nog beter te begrijpen. Geef je klanten het gevoel dat ze deel uitmaken van jouw team. 2 - Bouw aan het karakter van jouw MKB onderneming. Werk aan een persoonlijkheid voor je MKB, bepaal wat je wilt bereiken, denk aan wat jouw merk betekent voor jouw publiek, maak content en communiceer met diezelfde gedachten. 3 - Wees aanwezig, zichtbaar en eerlijk. Met andere woorden: blijf actief op social media. Je wilt een merk zijn dat overal opvalt en dat mensen herkennen op straat 4 - Zorg voor de nodige media (exposure): ook al is er niet altijd budget voor PR, mag het je er niet van weerhouden om jouw verhaal te delen met je doelgroep. 5 - Werk samen met iemand die hetzelfde publiek (customer) wil bereiken. Wanneer al deze stappen te moeilijk lijken, zijn er bureaus die klaar staan om in te grijpen. Aarzel niet om hen om hulp te vragen om jouw doelen te behalen, ook al ben je zelf al van start gegaan.

2 - Hoe ziet een ideale website eruit voor jouw klant als MKB? Tegenwoordig moet zowat elke onderneming een website hebben. Het dient als een etalage en toegangspunt voor jouw bedrijf. Verder helpt een website je om in contact te komen met je klanten, naast de marketing en verkoop van je goederen, diensten of bijvoorbeeld een nieuw product. De gewenste doelgroep bereiken gaat helaas niet vanzelf maar een nieuwe website biedt enorm veel kansen om nieuwe klanten/afnemers te bereiken en zo doelstellingen voor jouw organisatie te behalen. Een website geeft de stijl aan van een organisatie. Deze kan extreem zijn of juist heel erg simpel. Wanneer je niet zeker bent over het ontwerp van jouw website: aarzel dan niet om experts in te huren om een aantrekkelijke website te ontwikkelen. Een goed ontworpen website zorgt ervoor dat deze snel in de zoekmachines wordt opgenomen, je de juiste doelgroep gericht zal bereiken en jouw doelen worden gehaald.. Zorg voor een gemakkelijke toegang tot het web, zodat je er op elk gewenst moment verbinding mee kunt maken. Als je toch al begonnen bent het ontwikkelen van je website en wilt weten of je goed op weg bent, stel je dan de volgende vragen: 1- Is mijn huidige pagina simpel genoeg en clutter free? De homepage van je website moet je basis boodschap onmiddellijk communiceren.Zorg ervoor dat de hoofdelementen goed zichtbaar zijn:zichtbare call-to-actions, HD afbeeldingen, belangrijke inhoud bovenaan de pagina... 2 - Wat is de visuele volgorde van mijn pagina? Een goede hiërarchie is een belangrijk design principe.Dit helpt je om de inhoud van je website op een duidelijke en doeltreffende manier weer te geven. Denk daarom dus goed na over de lay-out van je website. Zodra er een duidelijke hiërarchie is op je website, kunnen lezers niet anders dan onbewust de broodkruimels volgen die je voor hen hebt achtergelaten. 3 - Is mijn inhoud aangenaam leesbaar? Wanneer bezoekers diagonaal (scannend) door jouw website of artikel kunnen, wil het zeggen dat de leesbaarheid van je website of artikel sterk is. Om een gebalanceerd leesbaarheid te behouden zorg ervoor dat je aangename lettertypes gebruikt, de juiste lettergrootte kiest, leuke thema's gebruikt en voldoende contrast hebt. 4 - Is mijn website gemakkelijk te navigeren? Jouw ontwerp moet ervoor zorgen dat jouw bezoekers gemakkelijk vinden waar ze naar op zoek zijn. Een goede homepage bevat een logo, een menu, verticale navigatie, etc. Daarnaast helpt een site met een degelijke navigatie zoekmachines bij het indexeren van jouw inhoud. Geef de klanten een aangename navigeerbare omgeving. 5 - Is mijn ontwerp geschikt voor een mobiel? De volgende stap is het optimaliseren van jouw website voor mobiele omgeving,overweeg het minimaliseren van pagina-elementen en het verkleinen van bepaalde onderdelen. Zodat in een mobiele omgeving alle onderdelen duidelijk zichtbaar zijn. Een goede tip: Plaats jezelf in de positie van jouw gebruikerwanneer je de mobiele versie van je website bekijkt. Test elk onderdeel van de website, user action en knoppen. Nog steeds de kluts kwijt? Geen probleem. Op Sortlist kan je relevante webontwerp bureaus vinden over heel Nederland. Zij helpen jou met veel plezier verder. Alleen als je weet wat jouw klant wil bereiken en je het doel van de bezoeker begrijpt kun je een slag slaan en de concurrentie een stap voor zijn. Jouw strategie bepalen waarin de klant centraal staat is dus cruciaal in het proces. 3 - Pas een swot analyse toe op jouw SEO-strategie Veel organisaties beschouwen SEO als een abstract concept dat moeilijk toe te passen is.Daarnaast vinden ze de "return on investment" (ROI) ervan moeilijk te berekenen. Bepaal daarom jouw sterktes en zwaktes ten opzichte van de concurrentie (swot analyse). Door een goede SEO-strategie te implementeren, kan de website van het bedrijf worden weergegeven in het eerste resultaat van de zoekmachine voor de gerichte zoekopdracht. In de eerste zoekresultaten van Google of andere zoekmachines zijn de bezoeken van internetgebruikers aanzienlijk toegenomen, wat ervoor zorgt dat de internetgebruiker zelden verder leest dan de eerste pagina met zoekresultaten. Daarom is SEO een belangrijke vorm van marketing om nieuwe klanten aan te trekken, maar het is niet enkel dat. SEO is een manier om gekwalificeerd verkeer te krijgen, in de basis betekent dit bezoekers aantrekken die geïnteresseerd zijn in de inhoud van de site, waardoor het bouncepercentage vervolgens wordt verlaagd. Een kleine opsomming van waarom je als MKB SEO nodig hebt: SEO zorgt voor kosteneffectieve marketing

SEO genereert meer organisch verkeer

SEO helpt MKBs weloverwogen beslissingen te nemen

SEO stelt je in staat te concurreren met grotere organisaties

SEO voor MKB verhoogt de merkherkenning Dus is SEO geschikt voor het MKB? Er is geen twijfel mogelijk dat het antwoord op deze vraag ja is. Zoekmachines gebruiken geavanceerde algoritmes om de exacte resultaten te leveren die mensen nodig hebben. Wanneer je nuttige inhoud levert, kan je concurreren met andere kleine bedrijven en grotere organisaties. Wil jij aan de slag gaan met SEO, maar heb je hier (nog) geen ervaring in? Neem dan eens een kijkje naar deze lijst met gespecialiseerde SEO bureaus.

4 - Waarom Online Advertising zinvol is Online adverteren voor kleine bedrijven wordt vaak gezien als een verspilling van tijd, moeite en middelen. Echter, ons vermoeden is dat dit komt doordat veel eigenaren van kleine bedrijven niet bekend zijn met de verschillende voordelen van online advertenties. Een aantal van deze voordelen zijn: De mogelijkheid om gekwalificeerde leads te genereren

Meer naamsbekendheid werven

Je marktaandeel vergroten

Publiek aanzetten tot een aankoop In dit digitale tijdperk schieten de online advertising bureaus als paddenstoelen uit de grond. Hierdoor kan het lastig zijn om je weg te vinden naar het juiste bureau. Laat Sortlist je hier bij helpen! 5 -Hoe doet jouw MKB het op vlak van Sociale Media? Sociale media platforms zijn de laatste jaren zeer effectieve marketinginstrumenten gebleken. Ze hebben een grote aanhang en kunnen ieder bedrijf veel exposure geven. Een stem hebben op socials, of je nu een MKB bent of een grotere organisatie, is een must geworden. Het stelt je in staat om voor weinig geld reclame te ontwikkelen voor je merk en een hechte band te onderhouden met je consumenten. Deze band maakt het mogelijk hun behoeften duidelijk te begrijpen en te voorspellen. Zo zijn Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en TikTok maar een paar voorbeelden van de beschikbare social media-platforms. Hoe kies je het meest geschikte medium voor de boodschap die je wilt overbrengen? Elk platform heeft zijn eigen kansen en kenmerken. De beslissing is in de eerste plaats gebaseerd op de activiteiten van het bedrijf, de doelgroep, en de blootstelling op verschillende websites. Hoe meer abonnees een organisatie krijgt, hoe groter de kans dat ze een breed scala van toekomstige kopers aantrekt. Dus waarom zijn een Socialstrategieën nuttig voor een MKB? In kleine organisaties is sociale media-interactie met consumenten een belangrijke marketingstrategie. Het gebruik van sociale media kan je helpen naamsbekendheid op te bouwen, jouw klantenbestand uit te breiden en vervolgens in contact te blijven met bestaande klanten. Met deze 6 tips ben je sowieso een stap voor op vlak van Social Media: # 1: Ken jouw concurrenten Een veel gemaakt fout is het zien van concurrenten als bedreigingen. Vergeet niet dat het hebben van concurrenten die zich op dezelfde mensen richten geweldig is. Hierdoor kan je nagaan wat voor hen werkte en wat niet, en deze kennis gebruiken om jouw eigen strategie aan te passen. Het zijn dus geen bedreigingen maar juist kansen die je als organisatie kunt gebruiken als onderdeel van jouw marketingstrategie. #2: Kies het beste kanaal om te targetten Bij alles wat je wilt bereiken is het kiezen van de beste strategie of een duidelijk doel belangrijk. Er zijn veel social media kanalen, maar dat betekent niet per se dat je ze allemaal zal moeten gebruiken. Begin je vanaf nul met je social media? Dan kan je een enquête opstellen en je klanten vragen welk onderdeel of welk kanaal ze leuk vinden of het meest gebruiken. Zo geef je jouw potentiële klant onbewust de kans om mee te denken over de marketingstrategie van jouw organisatie. #3: Het maken van content moet eenvoudig blijven Social media inhoud opstellen kan tijd kosten, maar niet wanneer je de geschikte tools in handen heb. Er zijn tools beschikbaar voor elk probleem: planning van je inhoud

strategie

editen vanje foto's

spelling checkers

Information feeds #4: Automatiseer zo veel mogelijk Wanneer je geen moeite doet om je dagelijkse post routine te automatiseren, zul je nooit de tijd hebben om je te concentreren op de essentiële dingen die je organisatie echt kunnen helpen. Beheer je meerdere sociale netwerken tegelijk? Overweeg dan mogelijke tools die je hierbij kunnen helpen. #5: Communiceer met jouw publiek op social media Mensen zullen op internet over jouw merk praten. Ze zullen tevreden zijn met jouw merk of teleurgesteld zijn. Je moet op beide soorten berichten kunnen reageren, of het nu een positieve opmerking is of een volledige afwijzing. Het is dus van essentieel belang dat je online reacties kunt monitoren en er op een correcte manier op kan reageren. #6: Betrek jouw publiek voortdurend Experimenteer met verschillende soorten inhoud. Probeer video's, live streaming en quizzen. Probeer grappen, memes en geestige spreekwoorden te maken - je moet jouw publiek aan het lachen krijgen. Voer een interactieve evaluatie uit van al het materiaal dat je plaatst. Wees voortdurend creatief. Misschien toch maar uitbesteden? Bepalen welk marketingbureau je gaat inhuren is geen gemakkelijke beslissing. Er zijn veel factoren waar je aan moet denken.Bekijk welke prioriteiten het meest zinvol zijn binnen de markt waarin jouw bedrijf zich begeeft en wat voor type marketing het beste past bij jouw organisatie. Een bureau inschakelen gaat een onschatbare aanvulling zijn op jouw team. Hierdoor kan je strategieën en plannen uitvoeren waar je altijd al mee aan de slag wilde gaan, maar nooit de tijd voor had. Neem de tijd om jouw doelstellingen te begrijpen. Werf een marketingbureau aan dat het meest in lijn ligt met jouw behoeften en strategie. Je organisatie zal er beter van worden, het helpt om een slag te maken en een volgende stap te zetten voor jouw organisatie . Wanneer je duidelijk weet wat je wenst van een marketing bureau, gaat het gemakkelijker zijn om het team te vinden dat de juiste invloed zal hebben op jouw bedrijf.

[Fotocredits - Rawpixel.com & klepach © Adobe Stock]