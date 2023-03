​Online marketing kent in de huidige tijd tal van verschillende vormen

Dat consumenten een steeds groter deel van hun aankopen online doen, zal geen verrassing zijn. Analisten verwachten dat deze trend zich doorzet, waarbij de komende jaren zeker vier op de tien bestellingen bij een webshop worden geplaatst. Het maakt het voor ondernemers steeds belangrijker de focus te verleggen naar online marketing. Gedeeltelijk dit doen zij dit intern; gedeeltelijk door vormen van marketing uit te besteden aan een online marketing bureau. Dat laatste is niet gek, daar online marketing in verschillende vormen toegepast wordt. Je kunt hierbij denken aan het verschil tussen zoekmachine optimalisatie om op organische wijze betere posities in de zoekresultaten te behalen en het periodiek versturen van nieuwsbrieven. Het versturen van een nieuwsbrief helpt een bestaande consument nog eens terug te laten keren.

Op korte termijn resultaten boeken met Google Ads

Een van de snelste manieren om in korte tijd een groot aantal potentiële klanten te bereiken is het gebruik van Google Ads, als onderdeel van Search Engine Advertising (SEA). Bedrijven bieden op advertentieruimte binnen de zoekmachine, om zo direct op te vallen bij gebruikers ervan. Uit onderzoek blijkt dat een gebruiker vaak slechts naar de eerste drie tot in sommige gevallen vijf zoekresultaten kijkt. Verder kijken is niet noodzakelijk, daar de hulpvraag van een gebruiker al door deze eerste zoekresultaten beantwoord wordt. Tot welk zoekresultaat kijk jij normaliter? Websites die laag scoren zullen, zelfs op de eerste pagina van de zoekmachine, maar weinig bezoekers trekken.

SEO als aanvulling op SEA

Naast SEA is ook de toepassing van Search Engine Optimization (SEO) populair. Bij zoekmachine optimalisatie richt men zich op de langere termijn. Het doel hierbij is het verbeteren van de organisch verkregen posities in de zoekresultaten. Zo hoeft niet voortdurend geïnvesteerd te worden in Google Ads. Zeker op zoekwoorden die vaak gebruikt worden zijn deze advertenties duur.

Zoek de interactie met de doelgroep via sociale media

Het verbeteren van de vindbaarheid van een website in de zoekmachine is niet de enige manier waarop het aantal bezoekers verhoogd kan worden. Organisaties gebruiken hier ook sociale media voor, zoals Instagram, Facebook en LinkedIn (bij een zakelijke doelgroep). Het voordeel van sociale media is de mogelijkheid om de interactie te zoeken. Potentiële klanten hebben de mogelijkheid vragen te stellen, bestaande klanten kunnen acties delen binnen de eigen vriendenkring en medewerkers hebben de kans een kijkje in de keuken te geven. Dat laatste komt de betrouwbaarheid van een organisatie ten goede.

Behoud klanten met een nieuwsbrief

De relatie tussen een webshop en consument is veranderd; hoe vaak bestel jij producten bij dezelfde partij? Door regelmatig nieuwsbrieven te versturen hopen organisaties de band met de consument aan te halen. Consumenten worden in deze nieuwsbrieven bijvoorbeeld gewezen op nieuwe aanbiedingen of toevoegingen aan het productassortiment.