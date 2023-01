Dé onlinemarketingtrends van 2023

De wereld van online marketing staat nooit stil. Ieder bedrijf wil natuurlijk hun graantje mee prikken, maar hoe blijf je actueel? Deze vraag wordt in deze blog behandeld door de laatste onlinemarketingtrends van 2023 onder elkaar te zetten. Met deze trends als houvast blijf jij up-to-date. De reden om actueel te blijven komt vanuit de constant veranderende algoritmes en systemen van de zoekmachines die wij allemaal gebruiken vandaag de dag.

1. Creators winnen social media

Unieke content wordt steeds meer beloond. Met de opkomst van TikTok is het voor creators een stuk makkelijker om een groot bereik te realiseren zonder advertentiekosten te betalen. Dit terwijl Facebook het organische bereik juist steeds terugdraait. Afgelopen jaar is er ook veel te doen geweest rondom Twitter, Elon Musk heeft het bedrijf overgekocht en het platform nieuwe regels toegekend.

Hoe dan ook, op alle social media platformen (TikTok en Instagram in het bijzonder) is de samenwerking tussen creators en marketingafdelingen (of specifieke TikTok marketing bureau's) van groot belang. Dit wordt alleen maar belangrijker om de veranderingen van algoritmes bij te houden. Steeds vaker gaat dit via micro influencers om een zeer specifieke doelgroep te bereiken, deze trend zal in 2023 alleen maar groter worden.

2. Cookieless era

In 2023 gaan we volledig over op Google Analytics 4 en vanaf 1 juli komend jaar wordt er zelfs geen data meer gemeten in Google Analytics Universal. Dit heeft alles te maken met het verzamelen van cookies, specifiek third-party cookies. Dit type cookies voldoen volgens veel Europese overheden niet aan de privacywetgeving en worden dan ook in steeds meer landen afgekeurd of zelfs verboden. Om deze reden werkt GA4 enkel aan de hand van first party data en worden de gaps aangevuld met machine learning. Het belooft een interessant jaar te worden op het gebied van privacywetgeving en cookieverzameling!

3. Marketing automation

Online marketing wordt ieder jaar een stuk praktischer en gebruiksvriendelijker. Een van deze voordelen is marketing automation. Marketing automation is een nieuwe technologie die je ondersteunt om jouw marketingcampagnes over alle kanalen automatisch te beheren. Via deze software kun je klanten benaderen door het versturen van geautomatiseerde berichten, dit kan via de e-mail, social media of internet.

Een ander voorbeeld van marketing automation, die sommige marketeers als minder prettig ervaren, zijn bijvoorbeeld de Performance Max campagnes binnen Google Ads. Hier gaat Google aan de hand van machine learning zelf optimalisaties doorvoeren en krijgen SEA marketeers minder inzicht in data.

4. Transparantie & trustbuilding

Authentieke content wordt steeds belangrijker. Met de opkomst van AI generated content (content geschreven door AI) is het belangrijk om unieke, transparante en persoonlijke content te schrijven. Dit wil zeggen dat het steeds belangrijker wordt om de publicatiedatum en auteur van een bepaald stuk content te vermelden. In augustus heeft Google de ‘helpful content’ update doorgevoerd, waarbij ‘people-first content’ de voorkeur krijgt.

5. Groei van de e-commercemarkt

Sinds het begin van corona is er een sterke stijging in internetgebruikers. Als gevolg hiervan dat de e-commerce markt in 2021 een groei van 34% doormaakte en in 2022 nóg eens 11% daar bovenop. Men verwacht dat in 2023 de markt verder stijgt met +/- 15%. Voor bedrijven die nog niet online vindbaar waren was dit dus het jaar om ook online te worden vertegenwoordigd. Voor organisaties die tot op heden nog niet online vertegenwoordigd zijn, is het aan te raden om een professionele website te laten maken.

2023: een jaar vol online kansen

2023 beloofd een interessant jaar te worden. De overstap naar de cookieless era, waarbij ontbrekende data wordt aangevuld door machine learning, meer focus op eerlijke content en een vergroot organisch bereik via TikTok. Als jij je marketingstrategie juist weet af te stemmen liggen de online kansen voor het oprapen.

[Fotocredits - Treecha © Adobe Stock]