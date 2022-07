Je hoeft niet per se online met onbekenden de strijden voor de winst: je kunt ook voor de eer strijden met vrienden en familie. Zo is er bijvoorbeeld Poules.com, een website waarop je een gratis poule kunt maken waaraan vrienden, familie, collega’s en volgers kunnen meedoen. Je kiest zelf wie. Erg leuk omdat er allerlei sporten in voorkomen. Zo kun je met zijn allen bijvoorbeeld het hele formule 1-seizoen strijden. Het is gezellig om met een groep een wedstrijdje te doen en er bijvoorbeeld een WhatsApp-groep te maken om jullie poulebeslommeringen te bespreken (en natuurlijk de wedstrijden/races).

Met een formule 1-weekend voor de deur, maar ook een wereldkampioenschap voetbal later dit jaar zijn sportpouletjes weer enorm populair. Helemaal sinds online gokken in Nederland legaal is geworden en het ook makkelijker kan via een app. Dit zijn de voordelen en nadelen van sportpoules.

Nadeel: Je kunt er te ver in gaan

Het eerste negatieve punt dat in het hoofd schiet bij het woord poules is dat je bij poules met inzet mogelijk te ver gaat. Juist omdat het gaat om sportteams, komt er ook veel emotie bijkijken. Natuurlijk wil je dat jouw voetbalteam er met de winst vandoor gaat. Jouw cluppie! Maar de kans is nu eenmaal groot dat dat niet gaat gebeuren en dat je je inschatting (en dus ook je geld) verkeerd inzet. Sowieso is het gokken en dan is het altijd oppassen dat je niet over je grenzen gaat. Of over de limiet van je bank.

Voordeel: Je kunt er goed geld mee verdienen

Even een wedje leggen, een pouletje invullen en voor je het weet heb je je geld ineens verdubbeld. Als je het goed aanpakt (en vaak met een beetje geluk) heb je de winst te pakken en dat betekent dat je geen geld verliest, maar juist verdient. Hoewel ook hier om de loer ligt dat je dan na je succes de volgende keer te veel gaat besteden (hoogmoed komt voor de val), is het wel heel erg leuk als je er goed voorstaat. Ook als je gewoon in de familiepoule zonder geld wint trouwens: ook de eer en het gevoel van winnen is een enorme boost die meedoen aan poules leuk maakt.