Het leven wordt duurder: deze apps helpen je besparen

“Nederlandse huishoudens gaan er 40 euro per maand op achteruit” en “Het leven is nu al 8 procent duurder”: de krantenkoppen liegen er niet om, maar ook merken we het natuurlijk allang in onze portemonnee. Bij de bakker, bij de benzinepomp: alles lijkt duurder te worden. Gelukkig zijn er allerlei apps die je kunnen helpen besparen.

Stocard We zouden willen schrijven: zorg dat je de apps van Hema, Albert Heijn, Kruidvat, Gamma en alle andere winkels met een loyaliteitsprogramma downloadt. Nu is dat op zich een goed advies, want vaak vind je in die apps weer extra aanbiedingen of bijvoorbeeld mogelijkheden van wat je met gespaarde punten kunt doen. Echter staat je telefoon binnen de kortste keren wel propvol apps. Je kunt loyaliteitskaarten ook in Stocard kwijt. Zo heb je maar één app nodig voor al je kortingskaarten van de winkels waar je graag komt.

Tankey We lezen en ervaren nu al weken hoe enorm duur brandstof is geworden en het zorgt er waarschijnlijk voor dat we wat creatiever omgaan met bijvoorbeeld ons woon-werkverkeer. Toch maar de fiets of de trein pakken, of kiezen voor carpoolen bijvoorbeeld. Moet je echter toch de auto pakken, dan wil je natuurlijk zo goedkoop mogelijk tanken. Hiervoor hoef je gelukkig niet langs alle tankstations in de buurt te rijden, want daar zijn apps voor. Hoewel je tegenwoordig op veel plekken ook op Google Maps kunt zien hoeveel de benzine kost, is er ook een app als Tankey die je helpt aan informatie over de kosten van tanken op een bepaalde dag en bij een bepaalde pomp. Leuk detail: Tankey is een Nederlandse start-up, dus je helpt er ook nog eens een klein, Nederlands bedrijf mee om te groeien.

Grip De Grip-app is een app die je helpt in kaart te brengen wat je allemaal voor abonnementen hebt. Het kan zelfs tonen hoeveel je daar jaarlijks aan kwijt bent. Het kan je aan het denken zetten: waarom heb ik een sportschoolabonnement als ik er alleen heen ga voor één apparaat: is het dan niet goedkoper om zelf dat apparaat aan te schaffen? Of: is het echt nodig om tegelijkertijd een abonnement te hebben op Disney+, Netflix, Amazon Prime, HBO Max, ViaPlay én Videoland? Vaak kijk je immers maar één streamingdienst tegelijk, dus kun je het niet beter bij één of twee laten? Je kunt ze immers elke maand opzeggen en weer beginnen. Grip is echter nog om een andere reden handig, want deze app is gelinkt met je bank en daardoor kan hij zien wat er binnenkomt en uitgaat. Hij zet uitgaven automatisch in een categorie, wat enorm helpt bij het instellen van budgetten. Wil jij wekelijks 100 euro uitgeven aan boodschappen in plaats van 150 euro, dan kun je daar een budget voor aanmaken. De app kan je dan meldingen geven wanneer je eroverheen dreigt te gaan.

Too Good To Go Wil je boodschappen doen, maar heb je niet iets speciaals in gedachte? Kijk dan eens naar Too Good To Go. Vaak kun je hiermee rond een uur of 17:00 uur of 18:00 uur een tasje ophalen bij je supermarkt met daarin producten die de winkel kwijt moet. Het zijn geen producten die over de datum zijn, maar dat wel snel gaan of die om andere redenen moeten worden vervangen (bijvoorbeeld als er een nieuwe verpakking komt). Sommige supermarkten maken er echt een sport van om je de ingrediënten te geven voor een avondmaaltijd. Het voordeel is dat je maar een paar euro hoeft te betalen voor boodschappen die een waarde hebben die veel hoger is. Ook vind je binnen Too Good To Go andere goede aanbiedingen, zoals hotels waar je lekkers van het ontbijtbuffet kunt meenemen of bakkers die het brood van gisteren voor een schijntje aanbieden.

AlleFolders Beter voor het milieu en gewoon heel handig: AlleFolders. Hierdoor kun je gewoon die NEE-NEE-sticker op je brievenbus plakken, zodat je al die papieren folders, die tot onze grote ergernis ook nog in plastic worden geleverd, voorgoed gedag kunt zeggen. Je hebt ze met AlleFolders zoals de naam al zegt namelijk al allemaal. Gewoon in je zak, want deze telefoonapp is erg handig om regelmatig te raadplegen als je van plan bent iets te gaan kopen. Dat kunnen boodschappen zijn, maar ook tuinmeubels, after shave: alle folders staan in deze app met handige virtuele schaar om aanbiedingen waarmee je iets wil doen uit te knippen en te bewaren.

Social Deal Heb je iets te vieren en wil je uit eten, of wil je naar een pretpark maar niet de hoofdprijs betalen? Check altijd even Social Deal. Je ziet hierin per regio wat de aanbiedingen van ondernemers zijn, waarbij de prijs vaak door de helft gaat. Check deze app altijd even als je iets wil gaan doen, want de gekste dingen komen erin voorbij. Je kunt zelfs je auto met korting wassen of met korting chocolade laten bezorgen, om maar iets geks te noemen. Social Deal komt bovendien elke dag weer met nieuwe aanbiedingen, al moet je wel oppassen dat je er niet juist extra dingen van gaat kopen. Het beste kun je dus eerst bedenken wat je wil en daar vervolgens gericht op zoeken. Pro-tip: zoek altijd even via Google, want de Social Deal-app heeft geen zoekfunctie.

Scoupy Scoupy is ook een app die je altijd even zou moeten raadplegen voor je iets gaat kopen, zelfs als dat boodschappen zijn. Je ziet in deze app precies welke kortingsacties er in jouw buurt gelden en hiermee kun je bijvoorbeeld goedkoper naar de wellness, uit eten of naar het theater. Scoupy is een soort Social Deal, maar heeft ook kortingsacties bij bijvoorbeeld supermarkten op bepaalde producten. Vaak zijn er ook acties te vinden waarbij je het product koopt en de kassabon kunt insturen, of cashbacks. Erg handig als je toch per se bij een bepaalde webwinkel iets moet kopen, maar geen kortingsvoucher hebt.

Marktplaats Waar je een gewoonte van zou moeten maken, dat is om ook altijd even te kijken op Marktplaats als je iets wil hebben. Marktplaats heeft ten onrechte het imago dat er alleen maar oplichters zitten of alleen volledig afgedragen kleding op te koop is. Soms zijn mensen gewoon niet zo tevreden over een product, hebben ze het dubbel cadeau gekregen of een upgrade van het product gekocht en willen ze er iemand anders blij mee maken via Marktplaats. Dus als je iets wil kopen, check dan ook even op Marktplaats of je daar niet precies dat product voor een aanzienlijk lager bedrag kunt vinden. Bovendien kun je er ook meteen zelf wat spullen op kwijt, waardoor je daar ook weer geld aan kunt verdienen.

Geld besparen is ook gedrag Uiteindelijk werkt besparen natuurlijk pas echt goed als je je eigen mindset verandert. Als je maar moeilijk rondkomt en je vrienden zijn kroegtijgers, nodig ze dan een keer bij jou uit voor een avondje drankjes doen bij je thuis en probeer daar binnen de groep een gewoonte van te maken. Zeker nu het leven zoveel duurder is geworden, hoef je je zeker niet te schamen als je het financieel wat rustiger aan wil doen. Zorg dat je weloverwogen beslissingen neemt als het gaat om waar je je geld aan uitgeeft. Pas op voor impulsieve aankopen. Denk er bijvoorbeeld ook aan om iets van iemand te lenen. Heb je per se zelf een boormachine nodig, of kun je ook die van je buren gebruiken? Veel succes met besparen en pas op, want misschien krijg je er zelfs plezier in om zo efficiënt mogelijk met je geld om te gaan.