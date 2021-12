​Tips om te besparen op je vaste lasten

De coronapandemie heeft ons leven behoorlijk in de war geschopt. De gevolgen daarvan zijn duidelijk merkbaar en het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Wie heeft opgelet heeft gemerkt dat de huizenprijzen torenhoog zijn en dat ook de energieprijzen flink zijn gestegen. Maar dat is niet alles. Tweedehands auto’s zijn niet aan te slepen en datzelfde geldt voor bouw- en klusmaterialen. Alles is duurder geworden, dat is zichtbaar op het kassabonnetje in de supermarkt, bij de kapper en in de kledingzaak. Besparen op je vaste lasten kan dan een goede optie zijn om financiële problemen te voorkomen. In dit overzicht vind je 7 tips waar je je voordeel mee kunt doen.



1. Check je zorgverzekering

Wat betaal je en wat heb je in de afgelopen jaren gebruikt. Durf je de gok te nemen om je zorgverzekering flink in te perken als het gaat om fysiotherapie, tandzorg en alternatieve geneeswijzen? Neem je in ieder geval voor dat thuiswerken nog een tijdje zal blijven.

2. Verzekeringen

Pak alle verzekeringspapieren er maar eens bij. Niet alleen je inboedel- of je autoverzekering, maar denk ook eens aan die fietsverzekering, je brillenverzekering, je uitvaartverzekering, reisverzekering en huisdierverzekering. Klopt het allemaal nog, heb je echt ze nodig en betaal je meer of minder dan bij de concurrent?

3. Creditcard

Natuurlijk is een creditcard superhandig. Fijn voor gebruik in het buitenland of als je een grote aanschaf doet. Maar wat betaal je eigenlijk per jaar om die creditcard in je portemonnee te houden. Gebruik je hem regelmatig, of kun je de creditcard beter stopzetten of delen met je partner?

4. Energiekosten

Over deze kostenpost is veel te doen. Kijk daarom naar je persoonlijke situatie. Gebruik je nog gas en kun je daar makkelijk vanaf? Liggen er al zonnepanelen op je woning en hoe zit het eigenlijk met de isolatie? Zet de thermostaat een graadje lager, vervang gewone lampen door ledlampen en voorkom tocht door kieren te dichten.

5. Abonnementen

Abonnementen zijn belangrijke kostenposten die er gewoon insluipen. Denk niet alleen aan de krant, maar ook aan je groentepakketten, media zoals Netflix en Spotify, bibliotheek, sportschool en onderhoudsdiensten. En wat dacht je van je telefoon. Wanneer heb je voor het laatst abonnementen vergeleken en gekeken bij andere providers, zoals bijvoorbeeld een sim only van hollandsnieuwe?

6. Gedrag

Met ons gedrag kunnen we veel geld besparen. Pak daarom vaker de fiets en sta minder lang in de douche. Houd je bel- en internetkosten goed in de gaten en probeer onder de limiet te blijven die je met jezelf hebt afgesproken. Kook je maaltijden zelf, verspil geen voedsel en verwerk overgebleven voedsel in een ander gerecht.

7. Vervoer

Rijd je in een auto, dan weet je dat de brandstofprijzen flink zijn gestegen. Het is dan ook goed om te bekijken of de auto waarin je rijdt nog voldoet. Let hierbij op de leeftijd van de auto, de te verwachten onderhoudskosten, het type brandstof en het verbruik. Reis je vaak met de trein, bekijk dan of een trajectkaart tot de mogelijkheden behoort.