Benzineprijs hard op weg naar de € 2,50 per liter

Het zal niemand ontgaan zijn dat de prijs van een liter benzine de afgelopen maanden behoorlijk in de lift zaten. Maar door de oorlog in Oekraïne zijn daar in een week tijd nog een paar dubbeltjes bijgekomen. Kon je voor 27 februari bij de onbemande pomp nog voor (ruim) onder de twee euro per liter je tank vullen, dat is nu, 12 dagen later, toch écht verleden tijd. In tijden van crisis stijgen de prijst van olie. En in tijden van oorlog stijgen die prijzen nog meer. Dat is niks nieuws. Toch valt iets op, en ook dat is niet voor het eerst.

Wat kost een liter benzine?

Zo’n twee weken geleden kostte een vat Brent olie ongeveer 107 dollar. Op dat moment lag de adviesprijs voor een liter Euro 95 (E10), op € 2,14. Als je weet dat een vat olie enkele maanden geleden nog rond de 70 dollar kostte, en de prijs van een liter E10 toen rond de 1,90 schommelde, dan lijkt dat misschien een normale prijsstijging. Echter, de benzineprijs is niet alleen afhankelijk van de prijs van een vat olie. Er zijn andere factoren die een groter aandeel hebben, zo blijkt ook uit een grafiek van Shell.

In Nederland gaat zo’n 83 cent per liter E10 naar de schatkist, in de vorm van accijns. Dat is iets minder dan de helft van de totaalprijs (46%). De kosten van ruwe olie en het raffinageproces maken iets minder dan een kwart (23%) van de prijs van een liter E10. De exploitatiekosten komen op 11 procent. En dan is er nog een klein deel van de kosten (3%) die nodig zijn voor transport en opslag. De rest is BTW.

Even simpel gerekend betekent dat bij een liter benzine die 1,90 kost bij een olieprijs van 70 dollar per vat, zo’n 43 cent afkomstig is van de olie. Bij een olieprijs van 107 dollar is dat dus 49 cent. Je voelt hem al aankomen. Een prijsstijging van meer dan 20 cent is dan niet echt logisch. Zelfs niet als je het hogere BTW bedrag in ogenschouw neemt. Dat zette mij aan het denken.