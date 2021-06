De brandstofprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest. Als je je kapot schrikt aan de pomp dan ligt het dus niet aan jou. Want voor een volle tank moet je diep in de buidel tasten. In onze buurlanden is het nog wel een stuk goedkoper, maar daar heb je weinig aan als je niet in de buurt van de grens woont. De hoge prijzen voor benzine en diesel zijn onder andere voortgekomen uit de coronacrisis. Voor de oliesector was het geen gemakkelijk jaar: we reden en vlogen wereldwijd steeds minder. Nu neemt de vraag toe maar nog niet zoals voorheen. De opslagkosten lopen op. In Nederland betalen we bovendien veel accijns en btw. Daarom geven we je een aantal handige tips!

5 tips om goedkoop te tanken

Je weet wel dat tanken langs de snelweg duurder is dan langs een provinciale weg of in een dorp, toch? Als het even kan vermijd je tanken langs de snelweg. Maar we hebben nog meer tips voor je!

1. Tank op het juiste moment

Maandag is over het algemeen niet de beste dag om je tank vol te gooien. Kortingen worden vaker gegeven aan het einde van de week of op zaterdag, zo weet ANWB. Uit de Nationale Tanktest bleek verder dat sommige ketens specifieke kortingsdagen hanteren. Houd die in de smiezen, want de korting kan behoorlijk oplopen. Ook kan het tijdstip bepalend zijn, want sommige pomphouders passen de prijzen gedurende de dag aan. In de ochtend zijn de prijzen gemiddeld gezien het hoogst. Op maandagochtend ben je het duurst uit, aldus de ANWB.