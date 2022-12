Amazon werkt aan aparte dienst voor (live) sport content

Op dit moment is echter nog niet zeker of de Amazon Sport App er gaat komen. Zoals gezegd heeft het bedrijf daarover nog niets geroepen en het wilde ook niet reageren op de berichten die nu in de VS naar buiten gekomen zijn.

Maar Amazon wil nog meer uitzendrechten van (live) sporten bemachtigen. In lijn met die ambitie zou het aanbieden van een aparte app en streaming dienst voor sport content niet zo’n hele gekke move zijn. Te meer omdat voor het verkrijgen van de uitzendrechten voor (populaire) sportcompetities doorgaans heel wat meer geld gemoeid is dan de bedragen die doorgaans neergeteld moeten worden voor films en series.

Op dit moment heeft Amazon al de exclusieve uitzendrechten voor een deel van de NFL (American Football) wedstrijden – Thursday Night Football om precies te zijn. Daarnaast heeft het bedrijf de rechten van de Premier League voor de Amerikaanse markt in bezit, evenals die van alle MLB (honkbal) wedstrijden van de New York Yankees. Ook heeft Amazon Prime al een aantal eigen sport talkshows die exclusief op haar eigen platform te zien zijn.

Er zijn al tientallen streaming diensten. Van Netflix, Videoland en Apple TV tot en met Disney+ en Amazon Prime. Die laatste komt binnenkort mogelijk met een aparte dienst en app voor (live) sport. Dat is althans wat Amerikaanse media ter ore gekomen is van insiders die, uiteraard, verder anoniem blijven. Hoewel Amazon deze mogelijke move nog niet bevestigen wil, heeft de CEO van het bedrijf onlangs wel al geroepen dat bij het uitzenden van (live) sport als een unieke dienst ziet waar Amazon in wil blijven investeren.

Cord-cutting geen optimaal alternatief voor sportliefhebbers

Cord-cutting, het opzeggen van je (kabel)tv-abonnement in ruil voor streaming videodiensten via Internet, is al een paar jaar aan populariteit aan het winnen. Een prima optie voor iedereen die verzot is op series, films en andere videocontent en af wil van de lineaire tv-programmering. Of het echt goedkoper is, zoals vaak beweerd wordt, is nog maar de vraag. Daarover hebben we al vaker geschreven. Er zijn inmiddels zoveel streaming diensten dat je er nogal wat nodig hebt als je ‘alles’ wilt kunnen kijken. Dat kan voor tv-kijkers aardig in de papieren lopen. Ondanks de – nu nog – optie om diensten te delen en regelmatig te switchen.

Daarnaast zijn streaming diensten nog altijd geen optimaal alternatief voor liefhebbers van (live) sport. Ten eerste moet je voor vrijwel elke grote sport – zoals de Formule 1, basketbal, vechtsporten, darts en Amerikaanse sporten – telkens weer een andere streaming dienst met abonnement nemen. En wie ook graag naar de iets minder populaire sporten wil kijken – zoals wielrennen, skiën, schaatsen, atletiek, zwemmen, paardensport of biljarten – is vaak nog gebonden aan een de openbare tv-kanalen of nog meer streaming services.