Het is deze week World Emoji Day en dat betekent dat het Unicode Consortium zijn nieuwe emoji uit de doeken doet. Dat gebeurt waarschijnlijk pas vrijdag, maar we hebben wel een nieuwe glimp gekregen van de emoji die deze herfst verschijnen. En die zijn semi-bekend. Er is er één die na de eerste keer tonen toch drastisch is veranderd.

Gebroken gezicht

We schreven in januari al dat we denken dat de dagen van de aubergine geteld zijn als emoji met een dubbelrol. Er is nu namelijk... de augurk. Deze emoji komt in de herfst naar smartphones en wordt vergezeld door de vlinder, de naar links en rechts wijzende duimen, de vuurtoren, het netje, de komeet en het gummetje. Ja, het is een gummetje, zoals je ziet aan de stukjes die hij achterlaat: geen zeepje, want er zijn geen zeepbelle n te zien.

Het Unicode Consortium heeft nu een kleine wijziging doorgevoerd, want de emoji die kijkt alsof hij het allemaal maar zo-zo vindt is geschrapt en maakt plaats voor een emoji met een gebroken gezicht. We kunnen hem wel waarderen en denken dat die inderdaad meer kan uitdrukken dat nog niet uitdrukbaar is in emoji dan de emoji die daar eerst voor geselecteerd was. Bepaal zelf:

De nieuwe emoji:

Nieuwe emoji

Die met het gebroken gezicht drukt iets minder sarcasme uit dan veel andere emoji die in deze categorie passen. Maar het laat wel iemand zijn die het allemaal nog positief in probeert te zien, terwijl alles misgaat. We houden ervan. En met die twee wijzende duimpjes erbij zou je de emoji zelfs nog kunnen uitbreiden. Er zijn veel mogelijkheden. We denken ook nog steeds hetzelfde over de augurk, naast dat we blij zijn dat de vuurtoren er een lief sterretje bij heeft gekregen, wat het een wat meer romantische emoji maakt: een 'ik ben er voor je'-emoji.

We vinden de emoji zoals ze er nu uitzien een hele verbetering en opzichte van wat het was . Het is afwachten of het Unicode Consortium inderdaad nog met nieuwe emoji komt op World Emoji Day, of dat het het bij deze wijziging houdt. In ieder geval is het nu aan de makers van smartphones, zoals Google en Apple, om de nieuwe emoji eigen te maken en te implementeren: een klus waar vaak nog wel wat maanden overheen gaan.

Mocht het Unicode Consortium later deze week wel met nieuwe emoji op de proppen komen, dan zullen die waarschijnlijk pas volgend jaar te gebruiken zijn op smartphones. Het is nog gissen wat voor emoji dat dan worden: daar is nooit echt een peil op te trekken. Maar: nieuwsgierig zijn we wel, dus we houden het in de gaten.