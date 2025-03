Je iPhone krijgt binnenkort 7 nieuwe emoji

iOS

Emoji zijn een goede manier om jezelf uit te drukken, zeker in een wereld waarin we vooral tekstueel communiceren. Een WhatsApp-bericht is makkelijk gestuurd. Al lijkt het er ook op dat we in Nederland niet allemaal meer zo achter WhatsApp staan, nu Meta zo’n andere weg is ingeslagen. Signal heeft zelfs een tijdje als top-app in de App Store gestaan. Overigens worden ook daarin emoji gebruikt: het is eigenlijk in alle apps waarin je tekst invoert wel mogelijk om de lachebekjes en andere iconen in te zetten.

De emoji zijn niet bedacht door Apple zelf: het Unicode Consortium is een groep die elk jaar bepaalt welke nieuwe emoji er moeten komen. Het duurt vaak even voordat die emoji naar Android en iOS komen, wat zeker het geval is bij deze 7 nieuwe aanwinsten. Die zijn vorig jaar al aangekondigd door de groep. Wel staat het Apple vrij om zijn eigen variant op de emoji te maken, dus een eigen design te maken, en dat is wat we nu kunnen zien, schrijft 9to5mac.

De verwachting is dat de emoji worden gelanceerd in de normale versie van iOS in de volgende update, samen met nieuwe recepten binnen Apple News+ en een mogelijkheid om belangrijke notificaties duidelijker weer te geven. In april wordt deze update verwacht.