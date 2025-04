‘Samsung presenteert vouwbare Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7 in juli’

Samsung lijkt van plan te zijn om de nieuwe foldables te presenteren in de Amerikaanse stad New York. Dat heeft het ook gedaan toen de Fold en Flip 4 verschenen. Nu is het tijd voor de Galaxy Z Fold 7 en de Flip 7, die het bedrijf in diezelfde stad zou presenteren in juli.

Samsung

Het Koreaanse Joong Ang schrijft dat Samsung waarschijnlijk voor een datum vrij vroeg in juli wil gaan. Het is onduidelijk hoe vroeg dan, want op 4 juli lijkt ons een vreemde datum: dan vieren de Amerikanen hun Independence Day, ook wel bekend als The 4th of July. Waarschijnlijk wordt het dan ook een weekje later, wat neer zou komen op 9 juli. Dat is een dag eerder dan vorig jaar.

Goed, wanneer het precies plaatsvindt is natuurlijk niet het meest interessante gerucht: het is interessanter nog om te weten te komen wat de toestellen zoal anders maakt dan hun voorgangers. Mogelijk krijgt het toestel een Exynos 2500-chip, al zijn de geruchten over een Snapdragon 8 Elite-processor hardnekkiger. En die heeft ook de voorkeur bij veel telefoonfans, want die zit bijvoorbeeld ook in de OnePlus 13 en de Samsung Galaxy S25-lineup. Een chip die wel de neiging heeft erg heet te worden, maar verder wel razendsnel is.

Daarnaast zou de Fold 7 een nieuwe camera krijgen, namelijk een 200 megapixel hoofdcamera. Dat kunnen de foldables goed gebruiken, want het zijn vrij dure telefoons maar als het om fotografie gaat vallen de resultaten tot nu toe tegen. Verder zou het toestel grotere schermen krijgen en blijft de prijs gelijk.