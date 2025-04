Samsungs ronde robotje Ballie is straks echt te koop

Rondrijdende robot

Het is een robot, maar eigenlijk is het vooral een rijdende slimme assistent die via de speaker muziek kan spelen, via zijn projector films kan laten zien en verder vooral rondrijdt. Je kunt met Ballie kijken of je hond zich gedraagt als je weg bent. Hij heeft verder geen armpjes of iets, dus je zou het een soort rijdende speaker kunnen noemen.

Dat doet hem echter niet helemaal recht aan, want hij lijkt, misschien door zijn vorm en kleur, een beetje persoonlijkheid te hebben. We weten nog niet precies hoe de Gemini-integratie werkt: het zou tof zijn als je via Gemini Live bijvoorbeeld kon zorgen dat je de robot ook echt een persoonlijkheid geeft. Hoe ver het gaat, dat moeten we nog zien.

Het apparaat heeft nog geen verkoopprijs, dus het is onduidelijk of we kijken naar een apparaat van 200 euro of 2000 euro. Sowieso is het dus nog niet in euro’s beschikbaar, maar straks salleen in dollar. Naast de Verenigde Staten komt Ballie ook naar Samsungs thuisland Korea.