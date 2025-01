Waar we denken dat 2025 het jaar van de humanoïde robot wordt, verwachten we ook dat er genoeg ruimte is voor koddige andere robots. Zo zijn er op CES al diverse koddige robots gespot, waarvan eentje zelfs terug van weggeweest. We hebben het niet over Furby-opvolger Ropet (die overigens ook op de beursvloer te zien is), maar over Samsung Ballie. Dit zijn de 5 leukste robots van CES 2025.

1. Code 27 Character Livehouse

Het is volgens de een geen robot, volgens de ander wel, wij scharen het er toch onder: de Code 27 Character Livehouse waarin je als het ware een soort hologram ziet van een personage. Het apparaat is gemaakt door SyBran Innovation. Het is een soort scherm met een vrouwtje waar je dan mee kunt praten. Je kunt haar ook aaien en een bewegingssensor registreert dat je dat doet, waarna ze gaat blozen. Een vriendin voor altijd, helemaal in animestijl. Het lijkt er niet op dat het apparaat al verkrijgbaar is, maar de pre-orderlijst is wel geopend.