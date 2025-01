De Willie Wortels van de techwereld hebben zich weer in Las Vegas verzameld, want het is CES. De Consumer Electronics Show is elk jaar een genot. Enerzijds geeft het een blik in de de gadgets van de toekomst, anderzijds zien we heel veel verschillende vreemde gadgets de revue passeren. Dit zijn de gekste gadgets van CES 2025.

Een snelle telefoonlader die op een broodrooster lijkt

Niet iedereen maakt al even enthousiast gebruik van draadloos laden, niet alle telefoons ondersteunen het ook. Gaat Swippitt dat veranderen? Het lijkt een soort broodrooster meets tafeltje waarop je je telefoon kan leggen. Hoef je dan geen kabel in je toestel te pluggen en kun je draadloos laden? Nee. Er zit een gleuf in het apparaat waar je je telefoon in steekt, waarna het apparaat een andere batterij in de case van je telefoon schuift. De vorige batterij wordt vervolgens weer voor je opgeladen en wacht binnen de Swippit tot je hem weer nodig hebt. Heel vernuftig en het schijnt maar een paar seconden te duren.