Meta’s AR-bril Hypernova kost mogelijk aanzienlijk minder geld

Meta mag qua social media-inspanningen dan wat vreemde sprongen maken de laatste tijd (en hoe zit het met dat metaverse?), het doet het als het om VR-brillen gaat een stuk beter. Binnenkort komt het met een nieuwe slimme bril genaamd Hypernova en die wordt waarschijnlijk goedkoper dan gedacht.

Meta Hypernova

Sowieso zou Meta al geen Apple Vision Pro-achtige prijs willen hanteren, maar de 1.000 dollar die eerder door de geruchtenmolen ging, die lijkt ook wat hoog gegrepen. De prijs zou meer rond de 800 dollar liggen, stelt Bloomberg. Hypernova krijgt een monoculair scherm, wat betekent dat het een bril is met een scherm. Dat scherm zit in de rechter benedenhoek en dat betekent dat als er bijvoorbeeld een bericht binnenkomt, je alleen even naar beneden hoeft te kijken.

De bril is waarschijnlijk aan te sturen via de stem, zoals je nu ook met Meta AI kunt praten als je de Ray-Ban van Meta draagt. Daarnaast wordt de bril aanraakgevoelig aan de zijkanten, waardoor je ook op die manier kunt aansturen. Tegelijkertijd zou er een slimme polsband voor het apparaat worden uitgebracht, dat wordt ontwikkeld onder codenaam Ceres. De augmented reality-bril moet een van de betere uitvindingen van Meta gaan worden in jaren.