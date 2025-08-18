Meta’s AR-bril Hypernova kost mogelijk aanzienlijk minder geld

By: Laura Jenny
Meta mag qua social media-inspanningen dan wat vreemde sprongen maken de laatste tijd (en hoe zit het met dat metaverse?), het doet het als het om VR-brillen gaat een stuk beter. Binnenkort komt het met een nieuwe slimme bril genaamd Hypernova en die wordt waarschijnlijk goedkoper dan gedacht.
Sowieso zou Meta al geen Apple Vision Pro-achtige prijs willen hanteren, maar de 1.000 dollar die eerder door de geruchtenmolen ging, die lijkt ook wat hoog gegrepen. De prijs zou meer rond de 800 dollar liggen, stelt Bloomberg. Hypernova krijgt een monoculair scherm, wat betekent dat het een bril is met een scherm. Dat scherm zit in de rechter benedenhoek en dat betekent dat als er bijvoorbeeld een bericht binnenkomt, je alleen even naar beneden hoeft te kijken.
De bril is waarschijnlijk aan te sturen via de stem, zoals je nu ook met Meta AI kunt praten als je de Ray-Ban van Meta draagt. Daarnaast wordt de bril aanraakgevoelig aan de zijkanten, waardoor je ook op die manier kunt aansturen. Tegelijkertijd zou er een slimme polsband voor het apparaat worden uitgebracht, dat wordt ontwikkeld onder codenaam Ceres. De augmented reality-bril moet een van de betere uitvindingen van Meta gaan worden in jaren.
De bril draait op een door Meta aangepaste versie van Android en het is meer dan ooit een verlengde van je smartphone. Zo kun je je foto-app gebruiken navigatie, maar ook meldingen krijgen van WhatsApp. Zo kun je gewoon door de bril heen kijken, maar als je naar beneden kijkt zie je welke WhatsApp-berichten er binnenkomen. Hoe je ze kunt beantwoorden is nog onbekend, maar waarschijnlijk is dat via spraak. Dat zal sneller zijn dan gekke polsbewegingen hoeven maken, enzovoort.
De camera op het apparaat is waarschijnlijk vergelijkbaar met die van de iPhone 13. Wel goed om vast te weten: Meta zou de opvolger ook al in de maak hebben. Die heet Hypernova 2 en heeft een scherm in beide lenzen, waardoor er een volledige AR-ervaring kan worden geboden. Die zou in 2027 verschijnen, dus het is de vraag hoe veel mensen dan al zullen kiezen voor Hypernova als die eenmaal uitkomt. Wel wordt die dit jaar nog verwacht, dus er zit waarschijnlijk wel twee jaar tussen de releases.
Het zou eigenlijk failliet gaan, maar e-bikemerk Cowboy is nu toch nog gered. Je hoeft dus even niet te vrezen als je...
Er gaan geruchten dat Apple zich veel meer wil richten op smarthomeproducten. Wij kunnen wel wat Apple smarthome-gadgets...
Een moeilijk jaar voor fotobedrijf Kodak. Het gaat waarschijnlijk stoppen. Kodak, dat inmiddels 133 jaar bestaat,...